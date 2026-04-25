有名女優、かぼちゃと卵のサラダ乗せトースト・フルーツ…ヘルシー朝食披露「アイデアすごい」「朝から品数豊富」と反響
【モデルプレス＝2026/04/25】俳優の秋野暢子が4月25日、自身のInstagramを更新。健康的な朝食を公開し、注目を集めている。
【写真】69歳ベテラン女優「栄養バランスも完璧」かぼちゃと卵のサラダ乗せトーストなど計4品朝食披露
秋野は「おはようございます」という挨拶とともに、千葉県の小湊鉄道で紙芝居の口演を行うことを報告。「さて〜朝ご飯しっかり食べて頑張りますね」と記し、仕事前の朝食を公開した。写真には、昨晩のおかずの“かぼちゃと卵のサラダ”を乗せたトースト、みかん、ブルーベリーやバナナを添えたヨーグルト、玉ねぎの常備菜に加え、カフェオレやビタミンドリンクなどが並んでいる。
この投稿には「朝から品数豊富ですご」「健康的で体に優しいメニュー」「トーストが美味しそう」「アイデアすごい」「いつもパワフルで憧れる」「栄養バランスも完璧」「前にレシピを教えてくれた常備菜の玉ねぎですね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「栄養バランスも完璧」かぼちゃと卵のサラダ乗せトーストなど計4品朝食披露
◆秋野暢子、ヘルシーな朝食を披露
秋野は「おはようございます」という挨拶とともに、千葉県の小湊鉄道で紙芝居の口演を行うことを報告。「さて〜朝ご飯しっかり食べて頑張りますね」と記し、仕事前の朝食を公開した。写真には、昨晩のおかずの“かぼちゃと卵のサラダ”を乗せたトースト、みかん、ブルーベリーやバナナを添えたヨーグルト、玉ねぎの常備菜に加え、カフェオレやビタミンドリンクなどが並んでいる。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿には「朝から品数豊富ですご」「健康的で体に優しいメニュー」「トーストが美味しそう」「アイデアすごい」「いつもパワフルで憧れる」「栄養バランスも完璧」「前にレシピを教えてくれた常備菜の玉ねぎですね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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