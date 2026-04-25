吉本興業所属のお笑いコンビ「丸亀じゃんご」の安場泰介さん（36）とお笑いコンビ「爛々」の萌々さん（28）がそれぞれのXを更新。結婚したことを発表しました。



【写真】薬指には指輪がキラリ 役所の前で記念撮影する2人

2人は連名で「この度、丸亀じゃんご安場と爛々萌々は結婚の運びとなりました」と発表。続けて「これからは芸能の精進はもちろん、日々の散髪、日々の命の燃焼を怠らず、幸せな家庭を築いていきたいと思います」とお互いの芸名を織り交ぜながら、今後の意気込みをつづり、「未熟な２人ではございますが、今後もご指導、ご鞭撻、ご支援を頂けますと幸いです」と呼びかけ、「きに、おーきに」と関西弁で締めました。



また、安場さんはXにて「この度、36歳角刈り、結婚しました！ 最高の人生です！！ 一層気合い入れて頑張ります！ 今後とも丸亀じゃんご、そして爛々を宜しくお願いいたします！」と投稿。



萌々さんも「この度、わたくし爛々萌々っ 命燃やして結婚しました」「家庭だけは角ばらず丸く過ごします」「芸は変わらず燃やし続けるで これからも全力で生きる みんなきに！おおきにやでー！！ 愛やで 」と明るく報告しました。



SNS上では「ご結婚おめでとうございます ！」「素敵な写真だ〜」「二人でやったらめちゃくちゃ笑える家庭しか想像できん」「びっくりしすぎて声出ました笑」「大好きな芸人さん同士の結婚」「熱量すごい結婚報告」「テンションが完全に漫才の優勝会見で草」「幸せ全開で最高」などの声が寄せられました。



「丸亀じゃんご」は2019年に第49回NHK上方漫才コンテストで準優勝。「爛々」は2022年に「女芸人No.1決定戦THE W 2022」の決勝に進出。それぞれ若手のポープとして活躍しています。