【ひらがなクイズ】博識な人の呼び名や朝食の定番に共通するひらがな2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、豊かな知識を持つ人を指す言葉から、手軽に食べられる朝食の選択肢、さらに生活の質を支える衛生的なアイテムまで、暮らしの中で耳にする3つの言葉を用意しました。一音ずつ響きを確かめながら、空欄を埋めてみてください。脳を活性化させて、頭の中をすっきりとした状態に整えましょう。
もの□□
□□ある
お□□ふき
ヒント：トウモロコシや麦などの穀物を加工した、朝食などの定番である食品。そして、体を拭いて清潔にするために使われる、湿り気のある使い捨てのシートを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「しり」を入れると、次のようになります。
ものしり（物知り）
しりある（シリアル）
おしりふき（お尻拭き）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人間の知性に関わる表現、健康的な食生活を支える食品、そして育児や介護などの現場で欠かせないケア用品という組み合わせでした。ひらがなの「しり」という音を介して、訓読みの和語からカタカナの表現までが一つにつながっています。言葉のつなぎ方に注目して、語彙の再確認ができたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、豊かな知識を持つ人を指す言葉から、手軽に食べられる朝食の選択肢、さらに生活の質を支える衛生的なアイテムまで、暮らしの中で耳にする3つの言葉を用意しました。一音ずつ響きを確かめながら、空欄を埋めてみてください。脳を活性化させて、頭の中をすっきりとした状態に整えましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ある
お□□ふき
ヒント：トウモロコシや麦などの穀物を加工した、朝食などの定番である食品。そして、体を拭いて清潔にするために使われる、湿り気のある使い捨てのシートを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しり正解は「しり」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しり」を入れると、次のようになります。
ものしり（物知り）
しりある（シリアル）
おしりふき（お尻拭き）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人間の知性に関わる表現、健康的な食生活を支える食品、そして育児や介護などの現場で欠かせないケア用品という組み合わせでした。ひらがなの「しり」という音を介して、訓読みの和語からカタカナの表現までが一つにつながっています。言葉のつなぎ方に注目して、語彙の再確認ができたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)