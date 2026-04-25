優れた国際報道をたたえるボーン・上田記念国際記者賞の特別賞が今年、日本テレビ国際部の坂井英人記者に贈られた。ウクライナを継続的に取材し、戦時下を生きる子どもたちの現実を見つめた「映像の力」が高く評価されたものだ。坂井記者はインタビューで、ウクライナ報道に特別な思いを持ったきっかけは、ある通信社記者の命がけの取材だと語った。

（聞き手 国際部デスク 横島大輔）（※インタビューは3部構成で1回目）

■マリウポリに残ったAP記者 ルポに衝撃

──ウクライナの報道に向き合うことになったきっかけは？

戦争が始まったのが2022年2月24日で、ドネツク州のマリウポリという大きな都市がすぐにロシア軍に包囲されたんです。そこに残ったAP通信の取材班が現地の映像を送ってくるんですが、それがすごい迫力でした。子どもたちが病院に運ばれ、治療の甲斐なく次々亡くなっていったり、息子の遺体に父親がしがみついて嗚咽を漏らしたり、「戦争ってこういうことなのか」というのが最も生々しく伝わってきた配信映像が彼らの取材で。ただ、「すごいな」とは思っていたんですが、私の考えはそこで止まっていて。

3月半ばにマリウポリからの映像配信がパタっと途絶え、数日後、取材したAP通信のチェルノフ記者が「マリウポリの20日間」というルポを発表し、彼らが街を脱出したことを知りました。そのルポが圧巻の内容だったんです。彼がいかに命がけで、ロシア軍に狙われながらマリウポリで取材をしていたか。しかもその映像を届けるためにマリウポリの人たちが彼に協力するんです。通信環境が劣悪で自力で映像を伝送できない彼らに、地元の警察官が協力し、かろうじてネットが繋がる場所に連れていってくれたりとか。

いろんな人の、映像を通じて「マリウポリの現実を伝えてほしい」という思いが何層にも連なって、その結果の奇跡として私たちや世界のメディアにあの映像が届けられた。この（映像の）重みとか、彼の状況とか、ウクライナの人たちの本当の意味での境遇に対して、私は初めてその映像を見た時には思いが至ってなかったと思うんです。想像力が足りてなかったと思う。それで、そのルポを読んだ時に自分を恥じて、「これを1人でも多くの日本の視聴者に届けて、自分の感じた衝撃を伝えなくちゃいけない」とすごく思った。それが1番強いきっかけです。

APの覚悟を感じた出来事もありました。2022年3月9日にロシア軍がマリウポリの産科婦人科病院を空爆し、現場を取材したチェルノフ記者の映像をきっかけにロシアへの非難が高まった時、ロシア側は「これはフェイクだ」「妊婦はいなかった」と主張しました。そこでAP側はチェルノフ記者に、現場にいた妊婦を追加で取材するよう指示し、後には爆撃直後の素材をノーカットで世界に配信し直したんです（※1）。この時、報道機関としての闘う姿勢、「自分たちがやらないといけない」という彼らの使命感を感じてすごく尊敬しましたし、伝えることで少しでも彼らの力になりたいと思いました。

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──その思いが、どのように放送につながった？

私はチェルノフ記者の映像と物語が明らかに注目されるべき、特別な扱いを受けるに値するものだと思っていましたが、配信された映像それ自体は他のテレビ局もみんな持っているものです。「配信映像」の存在自体がフィーチャーされることはあまりありません（※2）。でもだからこそ、自分がやらなければどこもやらないままなのではと思いました。ちょうどその頃、毎日新聞がチェルノフ記者のルポを全訳して報じました。そこにどんな判断や経緯があったのかはもちろん知りませんが、私は勝手に「毎日新聞にも同じ思いを持った人がいるのかもしれない」と、勇気をもらったことを覚えています。

チェルノフ記者の映像をほぼメインにして1本作りましょうと国際部内で企画を提案し、思いに共鳴してくれるデスクが現れて、news every.での放送までこぎつけました。凄惨な映像を何度も何度も、繰り返し見続ける日々は本当に精神がすり減りましたが、「やらなければいけない」という一心に突き動かされていました。。放送の日、私はスタジオに隣接するサブと呼ばれる場所でスタンバイしていました。ＶＴＲが始まる直前、キャスターがスタジオでリード原稿を読み始めたのを耳にした瞬間、私の頭のなかにすっと「自分はこれをやるため、この瞬間のために生まれてきたのかな」という思いが浮かびました。ウクライナ報道に特別な思いを持ち、「やろう」と覚悟を決めたのがこの時だと思います。

（当時の放送は以下のリンクから）

https://youtu.be/9R5TfnmZ738?si=3JYm0bEajlqSG_sw

──それほどの衝撃をうけた経験はこれまでにあった？

いや、ないですね。報道の仕事も取材も好きだったんですが、今考えると、このウクライナの戦争が始まる前は、本当の意味で取材者じゃなかったんじゃないかな、「報道」を本当にしてたのかなとちょっと思います。それがマリウポリの映像を見て、いろんな損得感情とか、自分のためにとか、そういうものを全部すっ飛ばして「これはやらなきゃいけない」っていう思いになった。思いに動かされる形で放送までもっていったのはこれが初めてだと思います。

※注釈

（1） AP通信などの通信社は多くの場合、撮影した素材を3分〜4分程度に編集してから契約する報道機関に配信するが、ロシア当局などから映像の信憑性に疑義が呈されたことをうけ、AP通信は空爆当日に撮影された映像（合わせて約12分30秒）を「未編集素材」として2022年4月3日に改めて配信した。

（2）チェルノフ記者はその後、監督としてマリウポリでの取材映像をまとめたドキュメンタリー映画「マリウポリの20日間」を制作した。作品は2024年米アカデミー賞で長編ドキュメンタリー賞を受賞。

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ボーン・上田記念国際記者賞の特別賞受賞を受け、坂井記者がディレクターを担当したNNNドキュメント「ヴィタリーの伝言 ウクライナ侵攻4年間の記録」（今年2月放送）が新たな映像を追加して26日（日）深夜に再放送される。