「ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ応援感謝パレード」（２５日、日本橋）

メダルラッシュに沸いたミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックの選手らによるパレードが行われ、フィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルに輝いた“りくりゅう”の三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝ら１１９人が参加し、大通りを練り歩いた。沿道には約５万人の観衆がつめかけた。冬季大会の選手団パレードは初めて。

豪快リフトで大観衆を沸かせた“りくりゅう”。ステージ上でのインタビューで木原は「すべてやりきった思いなので、一切の後悔はありません。これからもプロとして頑張っていくので応援よろしくお願いします」とプロ転向する意向を宣言。三浦は現役続行への思いを聞かれ「ないです」とキッパリ。「私にとっては木原龍一君が私の一番のパートナーだと思っているので」と語ると、観衆から「ひゅー！」との声が飛び、顔を手旗で隠すなど大照れしていた。

２人は今月１７日に現役引退を発表し、２８日には引退会見が控えている。将来的には２人で指導者を目指す意向を明かしている。