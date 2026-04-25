俳優一ノ瀬颯（29）が25日、TBS系「王様のブランチ」（土曜午前9時30分）に出演。5年間務めた同番組のレギュラーを卒業すると発表した。

一ノ瀬は「トレンド部」のコーナー冒頭で「本日、私、一ノ瀬颯は『王様のブランチ』を卒業いたします」と報告。藤森慎吾、お笑いコンビのニッチェとともに最後のロケとして軽井沢の人気スポットをめぐるロケを行った。

一ノ瀬は21年4月から「ブランチ」にレギュラー出演。番組終盤、MCの佐藤栞里から「今日を最後に颯くんが『ブランチ』から卒業することになりました」と改めて紹介されると、目を赤くした一ノ瀬は「まずは本当に今までありがとうございました」とあいさつ。続けて「芸能を始めて2年目ぐらいに『ブランチ』にご縁をいただいて。最初は生放送に緊張して何もできない、右も左も分からない状態から、生放送でも堂々とスベることができるようになりました」と胸を張ってスタジオを笑いに包んだ。

また「（番組に）入る時にレギュラーの皆さんのことを『ブランチファミリー』と呼ぶんだと。そうやって呼ぶんだと思ったぐらいだったんですけど、本当に家族でしかなくて」と共演者に感謝。「これからはいち視聴者としてとか僕は言わないですけど、ブランチファミリーとして、これからも皆さんをテレビ越しに見て、お邪魔できる時にはお邪魔して、また来てやるぜ！」と意気込んだ。

佐藤から「みんな元気をもらいました。これからもずっと家族でいようね。ありがとう」と花束を手渡され、「ありがとうございました」と声を震わせた。