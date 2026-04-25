関西最大級の温泉テーマパーク「空庭温泉 ＯＳＡＫＡ ＢＡＹ ＴＯＷＥＲ」（大阪市港区）は、５月２日から５月６日の大型連休限定で、来館者自身が“瓦版の主役”になれる体験型イベント「号外！空庭思い出瓦版」を開催する。大人気ショー「鼠小僧、大暴れ！」のゴールデンウィーク特別版「大混乱！？ちびっこ義賊出動！」もあわせて開催する。

「号外！―」は写真師さながらのスタッフが館内をめぐり、来館者に声をかけてその場で写真撮影。撮影された一枚を、瓦版や手配書風に仕立ててイベントスペースに掲示し、希望者にはその場で印刷した瓦版を持ち帰ってもらえるというもの。

また、同時開催の「ちびっこ義賊」は、大人気ショー「鼠小僧、大暴れ！」のゴールデンウィーク特別版。昨年大好評を博したイベントが、ゴールデンウイーク期間限定で帰ってくる。鼠小僧とおそろいのほっかむりを身につけ、鼠小僧と一緒になって岡っ引きから逃げ隠れし、最後はサイリウムを振って参加者みんなでダンスを楽しむイベントになっている。

◆「号外！空庭思い出瓦版」

・場所：空庭温泉２階 縁日受付（撮影は館内各所）

・期間：５月２日（土）〜５月６日（水・祝）、午後１時〜午後６時

・参加料金：無料 ※入館料および大阪市入湯税が別途必要。

◆「鼠小僧、大暴れ！大混乱！？ちびっこ義賊出動！」

・場所：空庭温泉２階 弁天通り

・期間：５月２日〜５月６日

・時間：午後０時３０分〜／午後２時３０分〜／午後４時３０分〜／午後６時３０分〜 各回 約１５分

・参加料金：無料 ※入館料および大阪市入湯税が別途必要。

※公式サイトでは事前参加のご予約も可能。

「空庭温泉 ＯＳＡＫＡ ＢＡＹ ＴＯＷＥＲ」は、弁天町にある約５０００坪の広大な敷地を誇る関西最大級の温泉型テーマパーク。天然温泉の露天風呂をはじめ、９種類の風呂や多彩なフォトスポット、アミューズメントエリアのほか、屋上には約１０００坪の日本庭園も広がっている。飲食、ビューティー、リクライナーなどをさまざまなサービスも提供。無料のアメニティも充実しており、手ぶらで来館できる。