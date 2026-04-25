一ノ瀬颯「王様のブランチ」卒業発表 最後のロケ＆スタジオで涙
【モデルプレス＝2026/04/25】俳優の一ノ瀬颯が4月25日放送のTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）に出演。番組を卒業することを発表した。
【写真】一ノ瀬颯、大胆カットのイメチェン姿
一ノ瀬は「トレンド部」のコーナーVTR冒頭で、「本日、私一ノ瀬颯は王様のブランチを卒業いたします」と報告。長年共にロケを盛り上げてきたオリエンタルラジオの藤森慎吾、ニッチェと共に、最後となる軽井沢ロケを楽しんだ。
1棟貸しのリゾートホテルにあるサウナでは、藤森と2人きりの本音トークが展開。一ノ瀬は「颯が楽しければいいんだよ。楽しんでる姿を見せればいいんだよ」という藤森の言葉に救われてきたことを明かした。
対する藤森も「上手くできるとかできないとかじゃなくて、一生懸命やっているのが颯の最大の魅力」と称賛。さらに「ロケであんなに滑り散らかしてる俳優さんいない（笑）」と愛あるイジりを交えつつも、「頑張ってるな、素敵な子だなって思う。そういうとこ大好きだよ」と真っ直ぐな想いを伝えると、一ノ瀬の目からは涙が溢れ出した。藤森もまた、思わず涙を流し、最後はオリエンタルラジオの鉄板ネタ「武勇伝」を2人で披露してロケを締めくくった。
VTR明け、スタジオで改めて感想を求められた一ノ瀬は「最高に尽きました」と晴れやかな表情。溢れる涙を拭いながら「いろいろなことを思い出しましたけど、最後の最後まであんな感じでした（笑）」と笑顔で振り返り、番組への深い愛を滲ませた。
一ノ瀬は1997年4月8日生まれ、東京都出身。テレビ朝日系「騎士竜戦隊リュウソウジャー」主役のコウ／リュウソウレッド役で俳優デビュー。2021年4月からブランチファミリーに加入した。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆一ノ瀬颯「王様のブランチ」卒業発表
一ノ瀬は「トレンド部」のコーナーVTR冒頭で、「本日、私一ノ瀬颯は王様のブランチを卒業いたします」と報告。長年共にロケを盛り上げてきたオリエンタルラジオの藤森慎吾、ニッチェと共に、最後となる軽井沢ロケを楽しんだ。
◆一ノ瀬颯が涙
1棟貸しのリゾートホテルにあるサウナでは、藤森と2人きりの本音トークが展開。一ノ瀬は「颯が楽しければいいんだよ。楽しんでる姿を見せればいいんだよ」という藤森の言葉に救われてきたことを明かした。
対する藤森も「上手くできるとかできないとかじゃなくて、一生懸命やっているのが颯の最大の魅力」と称賛。さらに「ロケであんなに滑り散らかしてる俳優さんいない（笑）」と愛あるイジりを交えつつも、「頑張ってるな、素敵な子だなって思う。そういうとこ大好きだよ」と真っ直ぐな想いを伝えると、一ノ瀬の目からは涙が溢れ出した。藤森もまた、思わず涙を流し、最後はオリエンタルラジオの鉄板ネタ「武勇伝」を2人で披露してロケを締めくくった。
VTR明け、スタジオで改めて感想を求められた一ノ瀬は「最高に尽きました」と晴れやかな表情。溢れる涙を拭いながら「いろいろなことを思い出しましたけど、最後の最後まであんな感じでした（笑）」と笑顔で振り返り、番組への深い愛を滲ませた。
◆一ノ瀬颯、2021年から「王様のブランチ」ブランチファミリー加入
一ノ瀬は1997年4月8日生まれ、東京都出身。テレビ朝日系「騎士竜戦隊リュウソウジャー」主役のコウ／リュウソウレッド役で俳優デビュー。2021年4月からブランチファミリーに加入した。（modelpress編集部）
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