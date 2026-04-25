負ければPO進出、勝つと昇格の可能性消滅も!? オランダ2部最終節で“勝ってはいけない”異例の一戦
デンボスが24日、負ければ昇格プレーオフ進出の可能性が広がるという異例の状況でオランダ2部最終節のADOデンハーグ戦を行い、1-3で敗れたものの昇格PO進出を果たした。現地メディア『フットボール・プレミア』によれば失点時にはサポーターから歓声が上がったようだ。
オランダ2部は年間上位2チームがエールディビジに自動昇格し、残る昇格1枠を2部6チームとエールディビジ16位が出場するPOで争うレギュレーション。ただ昇格PO出場権の獲得方法が特殊で、シーズンを4つの期間に区切った各ピリオドの優勝チームが優先的に出場権を獲得することになっている。すでに出場権を獲得したチームや自動昇格確定チームがピリオドを制した場合はピリオド内2位が繰り上げとなり、2位も出場権を獲得しているか自動昇格が確定している場合は年間成績の上位チームに順次繰り上げで出場権が与えられる。
デンボスは最終節を前に年間9位が確定。今季は昇格権利のないPSVセカンドチームが7位に入ったため、年間10位以下のチームがピリオド勝者にならない限りは年間順位での繰り上げによって昇格POに臨める状況だった。
そうして迎えた最終節だが、最終第4ピリオドでは年間15位のフィテッセ(第4ピリオド勝ち点17)が優勝争いを繰り広げていた。他に第4ピリオド優勝を争うビレム(19)、ADOデンハーグ(18)、アルメレ・シティ(16)は自動昇格か昇格PO進出が確定しているため、この3チームのうち2チームが第4ピリオドの2位以内に入れば、昇格PO出場権が年間成績上位のデンボスに回ってくる状況。デンボスは第4ピリオド2位以内に入る可能性がなく、他力で結果を待つ形になった。
ところが最終節でデンボス対ADOデンハーグが組まれてしまった。つまりデンボスはADOデンハーグに勝ってしまうと、フィテッセが他会場で勝利した時点でフィテッセの第4ピリオド2位以内が確定してデンボスの昇格可能性が消滅。その一方、ADOデンハーグに負けて他会場のビレムが勝利すればフィテッセの勝敗に関係なくデンボスの昇格PO出場が決まるため、勝つことにメリットがないどころか負けた方がよい前代未聞の立場でADOデンハーグ戦に臨むことになった。
そうした一戦は前半25分、年間優勝を決めているADOデンハーグが先制点を奪った。するとホームのデンボスサポーターは自チームの得点時さながらに立ち上がると拍手や歓声を上げて喜びをあらわ。現地メディアによると「昇格するぞ!」とのチャントも歌われたという。その後ADOデンハーグが2点を決めて0-3のビハインドになると、後半18分にデンボスが1点を返してこれにもデンボスサポーターが歓喜。試合はそのままADOデンハーグが3-1で勝利した。
同時刻キックオフの他会場ではフィテッセが敗れたため、デンボスは結果的に勝っていても昇格POに進めた形。とはいえデンボスサポーターは両チームのゴールを楽しむ貴重な経験とともに掴んだ昇格PO切符の獲得に喜んでいた。
なお、デンボスのウルリッヒ・ランドフレウト監督は意図的に負けたことを否定。「ADOデンハーグがただただ優れたチームだということだよ。当然の優勝チームだ。彼らに敬意を表したい」と述べ、「我々は素晴らしい試合をしようとしていた。結果的にプレーオフ進出を果たせた。これは我々にとっても、デンボスにとっても素晴らしいことだ。その喜びを噛みしめている」と語っている。
オランダ2部は年間上位2チームがエールディビジに自動昇格し、残る昇格1枠を2部6チームとエールディビジ16位が出場するPOで争うレギュレーション。ただ昇格PO出場権の獲得方法が特殊で、シーズンを4つの期間に区切った各ピリオドの優勝チームが優先的に出場権を獲得することになっている。すでに出場権を獲得したチームや自動昇格確定チームがピリオドを制した場合はピリオド内2位が繰り上げとなり、2位も出場権を獲得しているか自動昇格が確定している場合は年間成績の上位チームに順次繰り上げで出場権が与えられる。
そうして迎えた最終節だが、最終第4ピリオドでは年間15位のフィテッセ(第4ピリオド勝ち点17)が優勝争いを繰り広げていた。他に第4ピリオド優勝を争うビレム(19)、ADOデンハーグ(18)、アルメレ・シティ(16)は自動昇格か昇格PO進出が確定しているため、この3チームのうち2チームが第4ピリオドの2位以内に入れば、昇格PO出場権が年間成績上位のデンボスに回ってくる状況。デンボスは第4ピリオド2位以内に入る可能性がなく、他力で結果を待つ形になった。
ところが最終節でデンボス対ADOデンハーグが組まれてしまった。つまりデンボスはADOデンハーグに勝ってしまうと、フィテッセが他会場で勝利した時点でフィテッセの第4ピリオド2位以内が確定してデンボスの昇格可能性が消滅。その一方、ADOデンハーグに負けて他会場のビレムが勝利すればフィテッセの勝敗に関係なくデンボスの昇格PO出場が決まるため、勝つことにメリットがないどころか負けた方がよい前代未聞の立場でADOデンハーグ戦に臨むことになった。
そうした一戦は前半25分、年間優勝を決めているADOデンハーグが先制点を奪った。するとホームのデンボスサポーターは自チームの得点時さながらに立ち上がると拍手や歓声を上げて喜びをあらわ。現地メディアによると「昇格するぞ!」とのチャントも歌われたという。その後ADOデンハーグが2点を決めて0-3のビハインドになると、後半18分にデンボスが1点を返してこれにもデンボスサポーターが歓喜。試合はそのままADOデンハーグが3-1で勝利した。
同時刻キックオフの他会場ではフィテッセが敗れたため、デンボスは結果的に勝っていても昇格POに進めた形。とはいえデンボスサポーターは両チームのゴールを楽しむ貴重な経験とともに掴んだ昇格PO切符の獲得に喜んでいた。
なお、デンボスのウルリッヒ・ランドフレウト監督は意図的に負けたことを否定。「ADOデンハーグがただただ優れたチームだということだよ。当然の優勝チームだ。彼らに敬意を表したい」と述べ、「我々は素晴らしい試合をしようとしていた。結果的にプレーオフ進出を果たせた。これは我々にとっても、デンボスにとっても素晴らしいことだ。その喜びを噛みしめている」と語っている。