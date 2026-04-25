群馬vs横浜FC スタメン発表
[4.25 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第12節](正田スタ)
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 2 田頭亮太
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 36 安達秀都
MF 38 小西宏登
FW 7 西村恭史
FW 17 百田真登
控え
GK 88 キム・ジェヒ
DF 25 中野力瑠
MF 4 玉城大志
MF 6 米原秀亮
MF 37 瀬畠義成
FW 18 田中翔太
FW 29 松本皐誠
FW 69 出間思努
FW 99 中島大嘉
監督
沖田優
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 16 伊藤槙人
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 7 山田康太
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 20 村田透馬
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
MF 78 岩崎亮佑
FW 26 横山暁之
控え
GK 42 石井僚
DF 5 細井響
DF 24 秦樹
MF 13 窪田稜
MF 35 宇田光史朗
MF 39 遠藤貴成
FW 9 ルキアン
FW 18 森海渡
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 2 田頭亮太
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 36 安達秀都
MF 38 小西宏登
FW 7 西村恭史
FW 17 百田真登
控え
GK 88 キム・ジェヒ
DF 25 中野力瑠
MF 4 玉城大志
MF 6 米原秀亮
FW 18 田中翔太
FW 29 松本皐誠
FW 69 出間思努
FW 99 中島大嘉
監督
沖田優
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 16 伊藤槙人
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 7 山田康太
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 20 村田透馬
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
MF 78 岩崎亮佑
FW 26 横山暁之
控え
GK 42 石井僚
DF 5 細井響
DF 24 秦樹
MF 13 窪田稜
MF 35 宇田光史朗
MF 39 遠藤貴成
FW 9 ルキアン
FW 18 森海渡
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔