[4.25 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第12節](正田スタ)

※14:00開始

主審:鶴岡将樹

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 3 大畑隆也

DF 14 菊地健太

DF 43 野瀬翔也

MF 2 田頭亮太

MF 20 下川太陽

MF 27 藤村怜

MF 36 安達秀都

MF 38 小西宏登

FW 7 西村恭史

FW 17 百田真登

控え

GK 88 キム・ジェヒ

DF 25 中野力瑠

MF 4 玉城大志

MF 6 米原秀亮

MF 37 瀬畠義成

FW 18 田中翔太

FW 29 松本皐誠

FW 69 出間思努

FW 99 中島大嘉

監督

沖田優

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 16 伊藤槙人

DF 19 杉田隼

DF 22 岩武克弥

MF 7 山田康太

MF 10 ジョアン・パウロ

MF 20 村田透馬

MF 48 新保海鈴

MF 77 高江麗央

MF 78 岩崎亮佑

FW 26 横山暁之

控え

GK 42 石井僚

DF 5 細井響

DF 24 秦樹

MF 13 窪田稜

MF 35 宇田光史朗

MF 39 遠藤貴成

FW 9 ルキアン

FW 18 森海渡

FW 90 アダイウトン

監督

須藤大輔