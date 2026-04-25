福島vs甲府 スタメン発表
[4.25 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第12節](とうスタ)
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 78 チョン・ソンリョン
DF 17 藤谷匠
DF 19 藤田仁朗
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
MF 14 中村翼
MF 26 田中慶汰
MF 30 狩野海晟
FW 7 芦部晃生
FW 8 岡田優希
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 5 當麻颯
DF 77 千葉虎士
MF 10 針谷岳晃
MF 20 泉彩稀
MF 32 永長鷹虎
MF 96 吉田陣平
FW 11 三浦知良
FW 18 石井稜真
監督
寺田周平
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 20 遠藤光
DF 44 福井啓太
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 24 佐藤恵介
MF 26 佐藤和弘
MF 27 武井成豪
FW 14 藤井一志
FW 32 太田龍之介
控え
GK 97 東ジョン
DF 4 山本英臣
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 13 村上千歩
MF 19 水野颯太
MF 25 平塚悠知
MF 96 黒川淳史
FW 29 大島康樹
監督
渋谷洋樹
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 78 チョン・ソンリョン
DF 17 藤谷匠
DF 19 藤田仁朗
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
MF 14 中村翼
MF 26 田中慶汰
MF 30 狩野海晟
FW 7 芦部晃生
FW 8 岡田優希
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 5 當麻颯
DF 77 千葉虎士
MF 20 泉彩稀
MF 32 永長鷹虎
MF 96 吉田陣平
FW 11 三浦知良
FW 18 石井稜真
監督
寺田周平
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 20 遠藤光
DF 44 福井啓太
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 24 佐藤恵介
MF 26 佐藤和弘
MF 27 武井成豪
FW 14 藤井一志
FW 32 太田龍之介
控え
GK 97 東ジョン
DF 4 山本英臣
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 13 村上千歩
MF 19 水野颯太
MF 25 平塚悠知
MF 96 黒川淳史
FW 29 大島康樹
監督
渋谷洋樹