[4.25 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第12節](とうスタ)

※14:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 78 チョン・ソンリョン

DF 17 藤谷匠

DF 19 藤田仁朗

DF 23 安在達弥

DF 29 土屋櫂大

MF 14 中村翼

MF 26 田中慶汰

MF 30 狩野海晟

FW 7 芦部晃生

FW 8 岡田優希

FW 40 樋口寛規

控え

GK 1 上田智輝

DF 5 當麻颯

DF 77 千葉虎士

MF 10 針谷岳晃

MF 20 泉彩稀

MF 32 永長鷹虎

MF 96 吉田陣平

FW 11 三浦知良

FW 18 石井稜真

監督

寺田周平

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 2 井上樹

DF 20 遠藤光

DF 44 福井啓太

MF 7 荒木翔

MF 8 安田虎士朗

MF 24 佐藤恵介

MF 26 佐藤和弘

MF 27 武井成豪

FW 14 藤井一志

FW 32 太田龍之介

控え

GK 97 東ジョン

DF 4 山本英臣

MF 6 小林岩魚

MF 11 熊倉弘達

MF 13 村上千歩

MF 19 水野颯太

MF 25 平塚悠知

MF 96 黒川淳史

FW 29 大島康樹

監督

渋谷洋樹