新潟vsFC大阪 スタメン発表
[4.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第12節](デンカS)
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
MF 55 マテウス・モラエス
FW 18 若月大和
控え
GK 23 吉満大介
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 38 森昂大
MF 8 白井永地
MF 13 落合陸
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
MF 46 笠井佳祐
監督
船越優蔵
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 19 増田隼司
MF 37 家坂葉光
MF 41 野瀬龍世
FW 7 木匠貴大
FW 28 東家聡樹
控え
GK 31 関沼海亜
DF 2 坂本翔
DF 35 申奎元
MF 14 住田将
MF 15 福井和樹
MF 18 夏川大和
MF 36 森村俊太
FW 9 島田拓海
FW 88 松本孝平
監督
藪田光教
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
MF 55 マテウス・モラエス
FW 18 若月大和
控え
GK 23 吉満大介
DF 15 早川史哉
DF 38 森昂大
MF 8 白井永地
MF 13 落合陸
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
MF 46 笠井佳祐
監督
船越優蔵
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 19 増田隼司
MF 37 家坂葉光
MF 41 野瀬龍世
FW 7 木匠貴大
FW 28 東家聡樹
控え
GK 31 関沼海亜
DF 2 坂本翔
DF 35 申奎元
MF 14 住田将
MF 15 福井和樹
MF 18 夏川大和
MF 36 森村俊太
FW 9 島田拓海
FW 88 松本孝平
監督
藪田光教