[4.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第12節](デンカS)

※14:00開始

主審:吉田哲朗

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 64 バウマン

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 25 藤原奏哉

DF 26 佐藤海宏

DF 77 舩木翔

MF 7 大西悠介

MF 17 シマブク・カズヨシ

MF 22 新井泰貴

MF 30 奥村仁

MF 55 マテウス・モラエス

FW 18 若月大和

控え

GK 23 吉満大介

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 15 早川史哉

DF 38 森昂大

MF 8 白井永地

MF 13 落合陸

MF 28 島村拓弥

MF 40 石山青空

MF 46 笠井佳祐

監督

船越優蔵

[FC大阪]

先発

GK 1 菅原大道

DF 4 山下諒時

DF 11 堤奏一郎

DF 13 美馬和也

DF 40 川上竜

MF 10 久保吏久斗

MF 19 増田隼司

MF 37 家坂葉光

MF 41 野瀬龍世

FW 7 木匠貴大

FW 28 東家聡樹

控え

GK 31 関沼海亜

DF 2 坂本翔

DF 35 申奎元

MF 14 住田将

MF 15 福井和樹

MF 18 夏川大和

MF 36 森村俊太

FW 9 島田拓海

FW 88 松本孝平

監督

藪田光教