[4.25 J1百年構想リーグ WEST第12節](アイスタ)

※14:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 14 パク・スンウク

DF 25 マテウス・ブルネッティ

DF 51 住吉ジェラニレショーン

MF 5 北爪健吾

MF 6 宇野禅斗

MF 10 マテウス・ブエノ

MF 47 嶋本悠大

MF 50 アルフレド・ステファンス

MF 97 大畑凜生

FW 9 オ・セフン

控え

GK 1 沖悠哉

DF 4 蓮川壮大

DF 28 吉田豊

DF 39 日高華杜

MF 11 中原輝

MF 17 弓場将輝

MF 33 土居佑至

MF 81 小塚和季

FW 23 千葉寛汰

監督

吉田孝行

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 シュミット・ダニエル

DF 13 藤井陽也

DF 31 高嶺朋樹

DF 70 原輝綺

MF 7 和泉竜司

MF 9 浅野雄也

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 22 木村勇大

MF 27 中山克広

FW 11 山岸祐也

控え

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 2 野上結貴

DF 20 三國ケネディエブス

DF 44 森壮一朗

MF 17 内田宅哉

MF 19 甲田英將

MF 33 菊地泰智

MF 41 小野雅史

FW 30 杉浦駿吾

監督

ペトロヴィッチ