清水vs名古屋 スタメン発表
[4.25 J1百年構想リーグ WEST第12節](アイスタ)
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 14 パク・スンウク
DF 25 マテウス・ブルネッティ
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 5 北爪健吾
MF 6 宇野禅斗
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 47 嶋本悠大
MF 50 アルフレド・ステファンス
MF 97 大畑凜生
FW 9 オ・セフン
控え
GK 1 沖悠哉
DF 4 蓮川壮大
DF 28 吉田豊
DF 39 日高華杜
MF 11 中原輝
MF 17 弓場将輝
MF 33 土居佑至
MF 81 小塚和季
FW 23 千葉寛汰
監督
吉田孝行
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 13 藤井陽也
DF 31 高嶺朋樹
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 22 木村勇大
MF 27 中山克広
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 44 森壮一朗
MF 17 内田宅哉
MF 19 甲田英將
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 14 パク・スンウク
DF 25 マテウス・ブルネッティ
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 5 北爪健吾
MF 6 宇野禅斗
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 47 嶋本悠大
MF 50 アルフレド・ステファンス
MF 97 大畑凜生
FW 9 オ・セフン
GK 1 沖悠哉
DF 4 蓮川壮大
DF 28 吉田豊
DF 39 日高華杜
MF 11 中原輝
MF 17 弓場将輝
MF 33 土居佑至
MF 81 小塚和季
FW 23 千葉寛汰
監督
吉田孝行
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 13 藤井陽也
DF 31 高嶺朋樹
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 22 木村勇大
MF 27 中山克広
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 44 森壮一朗
MF 17 内田宅哉
MF 19 甲田英將
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ