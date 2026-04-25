俳優の佐々木蔵之介（５８）が２５日、京都市の東映太秦映画村で行われた主演映画「幕末ヒポクラテスたち」（５月８日公開）の公開記念イベントに登場した。

京都出身の佐々木は「子どもの頃から映画村はよく行っていた。大学のときは東映スタッフの自主映画に参加していた。映画村であいさつは初めて。この場に立っているのが感慨深い。最高潮に幸せな瞬間です」となじみのある場所での思い出を振り返り、「監督の遺志を継いで、みんながバトンを渡しあってこの作品ができた。皆さんに愛される作品になれば」とヒットを熱望した。

緒方明監督、西脇隆俊京都府知事、松井孝治京都市長とともに橋の上から登場。京都の映画文化についての話になると時代劇の良さを熱弁した。 「（所作やルールなど）最初はこれでいいのかと思って怖かったが、そこさえできていれば、現代劇よりも、ものすごく自由に芝居ができる。うねった感情も作れる」とつづり、「ちょんまげを乗せたら何やってもいい」と冗談を交えながら、時代劇の魅力を語った。

「幕末ヒポクラテスたち」は２２年に亡くなった大森一樹監督が構想を練った最後の映画企画。かつての助監督・緒方明がその遺志を引き継ぎ、完成させた作品。幕末の京都で、貧富の差なく命と向き合った実在の蘭学医たちの精神を描く爽快な医療時代劇で、ロケは映画村を含み、すべて京都で行われた。