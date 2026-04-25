「ドジャース４−６カブス」（２４日、ロサンゼルス）

カブスが４点差をひっくり返す劇的な逆転勝利で破竹の１０連勝。ナ・リーグ中地区首位タイの座を守った。

序盤はシーハンに抑え込まれ、投手陣ではタイロンがスミスに３ランを被弾するなど４失点。中盤まで重苦しい展開が続いたが、シーハンを引きずりおろすと一気に打線がよみがえった。

スワンソンが左中間へ２点三塁打を放つと続くホーナーのタイムリーで１点差に迫った。八回にブレグマンのソロで試合を振り出しに戻すと、九回にスワンソンが左翼へ勝ち越し２ランを放った。

最後はマーティンが締めて２桁１０連勝の大台に乗ったカブス。４試合連続本塁打が期待された鈴木誠也外野手は無安打に終わるも、三回に右翼守備でタッカーの打球をホームランキャッチするなど貢献した。

ブレグマンはグラウンドインタビューで「最後まであきらめずに選手が一丸となって勝つことができた。いい勝利だったと思います」と語り、スワンソンは「チーム全体で取り組んできた結果だ」と満足げな表情。「ディフェンス、オフェンス、投手陣、走塁、あらゆるめんで良い状態にあると思います。勝者の文化がチームに根付いていることが大きい。今のチームを誇りに思っています」と語った。