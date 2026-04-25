村上11号でヤクルトの不敗神話が話題に

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。4回の第2打席で2試合ぶりとなる今季11号ソロを放つなど、5-4で勝ったチームに貢献した。直近7戦6発の量産態勢に驚きが広がる中、古巣ヤクルトファンの間では25日の中日戦前から勝利を確信する声がネットで溢れている。

村上は初のメジャー挑戦ながら本塁打を量産。ナショナルズ戦では飛距離415フィート（約126.5メートル）の豪快弾を放ち、アルバレス（アストロズ）に並んで本塁打数メジャートップタイに。年間68本塁打ペースとした。

ネット上では日本ファンから感嘆の声が続々と上がった一方、別の理由で歓喜するヤクルトファンも。村上が今季本塁打を放った日は7戦7勝と、ヤクルトの不敗神話が継続中。25日の中日戦（バンテリンドーム）前に朗報が届く形となった。

あくまでデータ上の話とはいえ、ジンクスを信じるファンからは「ホワイトソックス村上が11号を放ったと言うことは、今日はヤクルトが中日を撃破ってことか」「今日は勝つ」「連敗はないな！」との反応が上がった他、前日に連敗を6で止めた中日ファンから「今日中日負けるの決定やん」「ここまで村上がホームラン打った日はヤクルト全勝中 これだけ見たら絶望的」と、悲観する声も上がった。



（THE ANSWER編集部）