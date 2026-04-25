◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（２５日・横浜）

巨人の新外国人、ブライアン・マタ投手（２６）が来日初勝利を目指して今季３度目の先発マウンドに立ち、初回を無安打無失点で立ち上がった。

初回に岸田の先制打で１点の援護をもらい、マウンドへ上がった。まずは先頭の蝦名を二ゴロに打ち取って１アウト。続く好調の度会を投ゴロに仕留めた。後続の山本にはフルカウントから四球を与えたが、２死一塁から佐野を遊ゴロに抑えて無失点で切り抜けた。

前回１８日のヤクルト戦（神宮）では６回６奪三振１失点と力投するも、チームは逆転負けで初白星を逃した。前日２４日には敵地・横浜スタジアムで最終調整し「初勝利という結果を手にできることを当然望んでいる。チームに勝つチャンスが来るスコアを維持できるような投球をしたい」と意気込んでいた。

来日後初のデーゲームで、２週連続となる屋外球場での先発。「ナイターでもデーでも自分のルーチンをしっかりやって１００％の準備をしたい。アメリカでは１回もドーム球場で投げたことがない。こういう自然な環境のほうがいい」と意欲を示していた。