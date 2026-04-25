昨年１０月５日の京都１２Ｒで落馬負傷し、長期休養していた川須栄彦騎手＝栗東・フリー＝が４月２５日、京都６Ｒ・３歳未勝利（芝１６００メートル＝ダーコ競走除外で１６頭立て）で２０２日ぶりに実戦復帰した。

ヒデガミティアラ（牝３歳、栗東・浜田多実雄厩舎、父サトノダイヤモンド）に騎乗し１５着。懸命にムチを振るった。無事に復帰後初騎乗を終えた川須騎手は「まずは、復帰週に騎乗を依頼してくれた浜田先生に感謝ですね」と深謝し、「特に違和感もなく、パドック、返し馬、レースと行うことができて、ひとまずホッとしています」と安どの表情で振り返った。

左鎖骨の開放骨折に加えてろっ骨を骨折。落馬の衝撃で肺出血も併発した。感染症の影響もあり、約５か月間、入院生活を送った。６度もの手術を乗り越え、先月３日に退院した。地道にリハビリに取り組み、今月１１日に調教騎乗を再開。大けがから見事にカムバックを果たし「これだけ期間が空いていたので、正直乗ってみないとわからないところもありましたが、思った以上に体が覚えていました」と笑顔を見せた。

来月のかしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル）では、コンビでＪｐｎ１・３勝を含む重賞８勝を挙げる“相棒”シャマル（牡８歳、栗東・松下武士厩舎、父スマートファルコン）に騎乗することも決まっている。「すごく順調にこられていると思いますね。来週からまた、頑張っていきたいと思います」と力を込めた。