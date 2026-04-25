東京１１Ｒ・青葉賞・Ｇ２・馬トク激走馬＝ゴーイントゥスカイ

京都２歳ステークスで「見せ場十分」０秒２差の３着。きさらぎ賞も「スローで前に残られて」０秒３差の６着と重賞で善戦を続けるコントレイル産駒。今回は武豊騎手とのコンビで３度目の重賞に挑む。

３月２６日に外厩・山元トレーニングセンターから帰厩し、Ｗコース、坂路で時計８本。直前は美浦・Ｗコースで３頭併せ。最後方から楽な手応えで６ハロン８６秒１―１２秒３を計時し、最内から併入した。手綱を執った荻野極騎手は「以前は並びかけるまで徐々に上がる感じ。今は一気にスイッチが入る」と成長を感じ取ったようだ。

東京は昨年１０月に新馬勝ちを決めた舞台。直線内で包まれて追い出しを待たされながら、最内から鋭く伸びた内容は絶品だった。上原佑紀厩舎は皐月賞にライヒスアドラー、フォルテアンジェロ、グリーンエナジーの３頭出し。本馬が権利を取ればダービーでは１９９２年（フルゲート１８頭）以降で史上最多タイの４頭出しとなる。トレーナーが「ポテンシャルとしては皐月の３頭と比べても遜色ない」と評価する好素材の激走に期待だ。