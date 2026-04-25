BTSが5月2日と3日、米テキサス州エルパソのサン・ボウル・スタジアムで行う公演を前に、当局がファンに対し、周辺の山に近づかないよう注意を呼びかけている。同会場はフランクリン山脈を掘り込むように造られており、過去には岩場に登って公演を鑑賞するファンの姿も見られた。



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しかし、会場史上最大級の動員が見込まれる今回について、特別イベントセンターのエグゼクティブ・ディレクターのホルヘ・バスケス氏は安全上の理由から立ち入りを禁止すると明言。「スタジアムは山を削って造られた象徴的な施設です」「岩場は崩れやすく、とても高くて危険です。誰にもケガをしてほしくありません」と危険性を強調した。さらに「必ずチケットを持って、サン・ボウルの中で楽しんでほしい」と呼びかけている。



公演期間中は警備員や警察官が周辺に配置され、警告を無視した場合は不法侵入で処罰される可能性もあるという。全米からBTSファンが集結する中、エルパソは厳戒態勢を敷いている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）