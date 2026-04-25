濃厚な糸引きを味わう好機！ オシキリ食品「まぼろしの納豆」「夕鶴」

記事ポイント 高級納豆「まぼろしの納豆」と「夕鶴」が、4月30日まで楽天市場で100円OFFクーポンを配布「まぼろしの納豆」は楽天市場の3部門で1位、「夕鶴」は全国納豆鑑評会で優良賞を受賞希少な北海道産大豆と手作業中心の製法を守るため、5月1日から価格改定を実施 高級納豆「まぼろしの納豆」と「夕鶴」が、4月30日まで楽天市場で100円OFFクーポンを配布「まぼろしの納豆」は楽天市場の3部門で1位、「夕鶴」は全国納豆鑑評会で優良賞を受賞希少な北海道産大豆と手作業中心の製法を守るため、5月1日から価格改定を実施

オシキリ食品が、高級納豆「まぼろしの納豆」と「夕鶴」を対象に、価格改定前のキャンペーンを楽天市場でスタート。

現行価格からさらに100円OFFになるクーポンが、4月30日まで配布されています。

ふっくらとした粒立ちと糸引きの濃さを味わいたい人に向けた、駆け込みの購入機会。

希少な北海道産大豆と職人の手仕事を守るため、2026年5月1日から販売価格が改定されます。

オシキリ食品「まぼろしの納豆」「夕鶴」





キャンペーン名：楽天三冠達成記念・価格改定前「ラスト駆け込みキャンペーン」期間：2026年4月24日(金)〜4月30日(木)内容：楽天市場で現行価格からさらに100円OFFクーポンを配布価格改定日：2026年5月1日(金)販売先URL：会社名：オシキリ食品株式会社所在地：北海道江別市工栄町5番地7

1パック400円を超える高価格帯ながら支持を集める、こだわりの納豆シリーズ。

今回のキャンペーンは、原材料価格の上昇や製法維持の負担を受けて実施される値上げ前の、最後の特別施策です。

首都圏の高級スーパーでテスト販売が始まり、全国の主要店舗へ導入が広がる注目株。

北海道の食文化を支える商品として、品質を落とさず届け続けるための節目となります。

まぼろしの納豆





実績：楽天市場の特定3部門で同時1位北海道当別町の唯一の農家が栽培する「ホンマ1号」使用製法：蒸篭蒸し製法、手盛り、経木シート使用

楽天ランキング3部門で1位を獲得した実績を持つ、看板商品の存在感。

希少な「ホンマ1号」を使い、粒の形を崩さないよう生産性を犠牲にしながら、蒸篭状の釜でじっくり蒸し上げています。

豆の輪郭がしっかり残る、ふっくらとした粒感。

容器の底に敷かれた経木シートが風味と粘りを引き立て、濃厚なうまみをじんわりと広げます。

夕鶴





受賞歴：全国納豆鑑評会 優良賞希少原料大豆「ゆうづる」使用製法：納豆菌の噴霧や盛り込みを職人が手作業で実施

全国納豆鑑評会で優良賞を受賞した、味わい評価の高い一品。

研究者や文化人、食品関係者が審査する場で認められた品質が、特別感をいっそう際立たせます。

手作業で納豆菌を吹き付け、ひとつずつ丁寧に盛り込む製法も特徴。

やわらかく艶のある豆肌から、糸を引くたびに豊かな香りが立ちのぼります。

職人製法





味や見た目を左右する納豆菌の噴霧から、容器への盛り込みまで、細部まで手をかける製造工程。

機械化だけでは再現しにくい繊細な仕上がりを支えています。

大量生産よりも品質を優先するものづくりの姿勢。

粒がつぶれにくい蒸篭蒸し製法とあわせて、上質な口あたりと美しい見た目につながっています。

価格改定前に現行価格よりお得に購入できる、限られた期間のキャンペーン。

素材の希少性や製法へのこだわりを知ると、その一粒一粒の重みもより伝わってきます。

全国の百貨店や高級スーパーへの展開も進み、今後さらに身近になる可能性も。

気になっていた人は、楽天市場でのクーポン配布期間をチェックしておきたいところです。

北海道の素材と職人技が詰まった高級納豆の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンはいつまでですか？

A. 楽天三冠達成記念・価格改定前「ラスト駆け込みキャンペーン」は、2026年4月24日(金)から4月30日(木)まで開催されています。

Q. どんな内容のキャンペーンですか？

A. 楽天市場のオシキリ食品公式ショップで、対象商品の現行価格からさらに100円OFFになるクーポンが配布されています。

Q. 価格改定はいつからですか？

A. 「まぼろしの納豆」と「夕鶴」は、2026年5月1日(金)から販売価格が改定されます。

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