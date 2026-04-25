連休前に整えたい毎日の調子！ さぬき健康本舗「出雲珠うさぎ金油プレミアム」

記事ポイント GWを自宅で過ごす人向けに、国産長寿ザメ肝油の期間限定セールを実施睡眠の質を高める成分DAGEやDHA・EPA・DPAを1日1〜4粒で摂取可能Amazonで2026年4月30日から5月3日まで、4カ月分1袋が2,384円で販売 GWを自宅で過ごす人向けに、国産長寿ザメ肝油の期間限定セールを実施睡眠の質を高める成分DAGEやDHA・EPA・DPAを1日1〜4粒で摂取可能Amazonで2026年4月30日から5月3日まで、4カ月分1袋が2,384円で販売

ゴールデンウィークを自宅でゆっくり過ごす人に向けた、生活リズム対策の提案。

さぬき健康本舗が、国産サメ肝油サプリメント「出雲珠うさぎ金油プレミアム」の期間限定セールを2026年4月30日からAmazonで実施します。

同社のアンケートでは、今年のGWを「自宅でゆっくり過ごす」と答えた人が73.2％となり、連休中の夜更かしや朝寝坊によるリズムの乱れに着目した企画です。

さぬき健康本舗「出雲珠うさぎ金油プレミアム」





商品名：出雲珠うさぎ金油プレミアム4ヶ月分価格：2,384円（通常2,980円、20％オフ）セール期間：2026年4月30日〜5月3日内容量：120粒入り目安量：1日1粒販売場所：Amazon販売URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBZ98XTQ?th=1

連休中の生活習慣に寄り添う健康食品。

使用しているのは、80年以上生きる長寿ザメとして知られる国産アブラツノザメの肝油です。

青魚由来のサラサラ成分に加え、睡眠の質を高める成分として紹介されているDAGEを配合しています。

国内GMP認定工場で製造された、オールジャパン仕様のサプリメントです。

アンケート結果





自宅で過ごす人が多数派という結果。

さぬき健康本舗が2025年4月13日から4月20日まで実施したアンケートでは、「自宅でゆっくり」が73.2％、「レジャーに出かける」が26.8％でした。

回答者からは「予定ないので自宅でゆっくりします」「混雑する時期は家にいます」といった声も寄せられています。

人混みを避けて、家で心地よく過ごしたいという志向がうかがえます。

国産長寿ザメ由来の原料





希少な国産原料へのこだわり。

一般的なヨシキリザメではなく、国産アブラツノザメを使った肝油サプリメントです。

同社によると、3代続くサメ専門の漁師が500種類以上のサメを見てきた中でも、骨の奇形やがんを見たことがないと語るほどの生命力を持つ魚種だといいます。

長年生きる魚ならではの力強さに着目した設計です。

DAGE配合





注目成分：DAGE原料由来：国産サメ肝油睡眠の質を高める成分として紹介比較情報：母乳の約50〜200倍のDAGEを含有

DAGEを摂れる設計。

国産サメ肝油からしか摂れない成分として紹介されているDAGEは、深い眠りをサポートする成分として注目されています。

赤ちゃんを守る成分として知られ、免疫機能を支える役割もあるとされています。

連休中に崩れがちな睡眠リズムを意識する人に向けた配合です。

青魚由来成分





摂取目安：1日1〜4粒配合成分：DHA・EPA・DPA・DAGE4粒でマグロ12切れ分のDHA・EPA・DPA

毎日の食事を補う成分バランス。

1日1〜4粒を目安に、体質やライフスタイルに合わせて取り入れられます。

4粒でマグロ12切れ分のDHA・EPA・DPAを摂取でき、青魚を毎日食べるのが難しい人にも取り入れやすいサプリメントです。

さらりと飲みやすい小粒タイプで、続けやすさにも配慮されています。

4カ月分のセール内容





内容量：120粒期間目安：4カ月分通常価格：2,980円セール価格：2,384円値引率：20％オフ

続けやすさを意識した販売内容。

今回のセールでは、4カ月分の120粒入りを通常価格2,980円から20％オフの2,384円で購入できます。

販売期間は2026年4月30日から5月3日までの4日間です。

生活リズムを整えたい連休前後に合わせた、期間限定の価格設定となっています。

GWを自宅でゆったり過ごす人が増える中で、毎日の調子を整える選択肢のひとつ。

国産原料、国内生産、4つの成分をまとめて摂れる設計もポイントです。

Amazonでの短期セールなので、気になる人は日程を確認しておくとよさそうです。

さぬき健康本舗「出雲珠うさぎ金油プレミアム」の紹介でした。

よくある質問

Q. セールはいつからいつまでですか？

A. 2026年4月30日から5月3日まで、Amazonで実施されます。

Q. セール価格はいくらですか？

A. 通常2,980円のところ、20％オフの2,384円で販売されます。

Q. 1袋でどれくらいの期間飲めますか？

A. 1袋120粒入りで、1日1粒目安の場合は4カ月分です。

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