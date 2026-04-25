初回3,300円の新店美容体験！ ミス・パリ・グループ男のエステ ダンディハウス／ミスパリ ダイエットセンター イオンモール水戸

記事ポイント イオンモール水戸内原に「男のエステ ダンディハウス」と「ミスパリ ダイエットセンター」が2026年5月14日にオープン初回体験料金3,300円（税込）と入会金0円の期間限定キャンペーンを2026年8月31日まで実施JR常磐線「内原駅」徒歩10分、イオンモール水戸内原2階で男女それぞれの美容ケアを展開 イオンモール水戸内原に「男のエステ ダンディハウス」と「ミスパリ ダイエットセンター」が2026年5月14日にオープン初回体験料金3,300円（税込）と入会金0円の期間限定キャンペーンを2026年8月31日まで実施JR常磐線「内原駅」徒歩10分、イオンモール水戸内原2階で男女それぞれの美容ケアを展開

茨城県水戸市のイオンモール水戸内原に、「男のエステ ダンディハウス」と「ミスパリ ダイエットセンター」がそろって登場。

2026年5月14日に、ミスパリ ダイエットセンターはリニューアルオープンし、男のエステ ダンディハウスは水戸エリア初出店となります。

初回体験料金3,300円（税込）と入会金0円の限定キャンペーンも実施される、新店ニュースです。

ミス・パリ・グループ「男のエステ ダンディハウス／ミスパリ ダイエットセンター イオンモール水戸内原店」





オープン日：2026年5月14日所在地：茨城県水戸市内原2丁目1番地 イオンモール水戸内原 2F営業時間：10:00〜20:00アクセス：JR常磐線「内原駅」より徒歩10分、常磐自動車道水戸ICより車で2km駐車場：ありダンディハウスTEL：029-387-3234ミスパリ ダイエットセンターTEL：029-259-1511

木や石を思わせる自然素材の質感を生かしながら、すっきり整えられた内装デザイン。

テーマは「FRESH BEAUTY」で、水戸の風土に育まれた素材の魅力を取り入れた上質で洗練された空間に仕上げるとしています。

買い物の合間にも立ち寄りやすい商業施設内のロケーション。

2016年から営業してきた「ミスパリ ダイエットセンター」は装いを新たに再始動し、「男のエステ ダンディハウス」は水戸エリア初の店舗としてオープンします。

上質空間

やわらかな素材感と洗練された印象が重なる、落ち着いたサロン空間。

ミス・パリ・グループは、水戸の風土に育まれた素材の質感と魅力を活かし、お客様一人ひとりの本来の美しさを引き出す心地よいひとときを提供するとしています。

体験キャンペーン

初回体験料金：3,300円（税込）入会金：0円（通常33,000円税込）対象期間：2026年5月14日〜2026年8月31日実施店舗：イオンモール水戸内原店のみ対象条件：20歳以上で、同社ブランドを初めて利用する方利用上限：お一人様1コースまで注意事項：他キャンペーン・割引チケットとの併用不可

試しやすい料金設定がうれしいオープン記念企画。

初回体験は3,300円（税込）で受けられ、通常33,000円（税込）の入会金も0円になります。

提供サービス

美容と健康、そして癒やしを支えるトータルケア。

ミス・パリ・グループでは、痩身や美顔など効果を重視した多彩なメニューを展開しており、大学などとの共同研究を行った独自の痩身システム「トリプルバーンZ」も提供しています。

男性専用エステとして40周年を迎えるブランドの節目。

「男のエステ ダンディハウス」は1986年誕生の日本初の男性専用エステティックサロンとして歩みを重ねてきたブランドで、男性の美容や健康への意識の高まりに応える店舗として展開されます。

水戸エリアで新たにスタートする、男女それぞれの美容ニーズに寄り添う2ブランドの新拠点。

ショッピングモール内にあり、アクセスしやすい立地も特徴です。

キャンペーンの実施期間や対象条件は、店舗または公式サイトで事前確認できます。

「男のエステ ダンディハウス／ミスパリ ダイエットセンター イオンモール水戸内原店」の紹介でした。

よくある質問

Q. オープン日はいつですか？

A. 「男のエステ ダンディハウス」とリニューアルした「ミスパリ ダイエットセンター」は、どちらも2026年5月14日にイオンモール水戸内原店でオープンします。

Q. キャンペーンはいつまで利用できますか？

A. オープン記念の初回体験料金3,300円（税込）と入会金0円キャンペーンは、2026年5月14日から2026年8月31日まで実施されます。

Q. キャンペーンの対象になる条件はありますか？

A. 20歳以上で、ミス・パリ・グループのブランドを初めて利用する方が対象です。

初回体験時に限り有効で、お一人様1コースまで、他キャンペーンや割引チケットとの併用はできません。

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