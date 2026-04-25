変身前の空気まで宿る立体美！ プレミアムバンダイ「S.H.Figuarts 津上翔一」

記事ポイント 「津上翔一」が全高約145mmで立体化笑顔やもぐもぐ顔で日常場面も再現予約は4月24日16時、お届けは2027年1月予定 「津上翔一」が全高約145mmで立体化笑顔やもぐもぐ顔で日常場面も再現予約は4月24日16時、お届けは2027年1月予定

『仮面ライダーアギト』放送25周年を彩る新作フィギュア。

主人公「津上翔一」を、真剣な表情から食事シーンまで映し出せる可動仕様です。

プレミアムバンダイ「S.H.Figuarts 津上翔一」





商品名：S.H.Figuarts 津上翔一価格：11,000円（税込、送料・手数料別途）予約受付開始：2026年4月24日（金）16時商品お届け：2027年1月予定対象年齢：15才以上商品サイズ：全高 約145mm商品素材：ABS・PVC販売ルート：プレミアムバンダイ、他

ジャケットの質感や顔立ちまで細やかに映したアクションフィギュア。

「魂のデジタル彩色技術」により、肌の陰影や衣装の表情がくっきりと立ち上がり、劇中の津上翔一らしい空気感を手元で楽しめる仕上がりです。

表情と可動





セット内容：本体、交換用表情パーツ2種、交換用手首パーツ 左5種・右5種付属品：腰差し替えパーツ、オルタリング、オルタリングバックル（ドラゴンズネイル）

引き締まった眼差しとやわらかな笑顔が並ぶ表情パーツ構成。

交換用手首や腰差し替えパーツで、変身前の構えから戦闘の決めポーズまで幅広く再現できます。

日常小物の再現性

付属品：真魚ちゃん弁当、フライパン、大根生産エリア：中国発売元：株式会社BANDAI SPIRITS

生活感のある小物が添えられたユニークなセット内容。

「真魚ちゃん弁当」や「フライパン」、「大根」が付属し、戦いに挑む姿からひょうひょうとした日常シーンまで切り取れます。

X投稿キャンペーン

名称：映画『アギト−超能力戦争−』公開記念 プレバン購入品キャンペーン期間：2026年4月24日（金）08:00〜2026年5月6日（水）23:59賞品：ムビチケ鑑賞券（オンライン）50名様参加方法：「プレミアムバンダイ」公式X（@p_bandai）をフォローし、指定ハッシュタグ付きで投稿

映画公開を記念した購入品投稿キャンペーンも同時展開。

プレミアムバンダイで購入した仮面ライダー商品の写真に「#プレバン購入品 #アギト超能力戦争」を付けてXへ投稿すると、抽選で50名にムビチケ鑑賞券（オンライン）が当たります。

変身アクションと日常の一コマをひとつのセットで味わえる構成。

細やかな彩色表現と遊びの幅を両立した、25周年らしい立体化です。

予約開始日やキャンペーン期間をあわせて確認しておきたい新作。

「S.H.Figuarts 津上翔一」の紹介でした。

よくある質問

Q. S.H.Figuarts 津上翔一の価格はいくらですか？

A. 価格は11,000円（税込）で、送料・手数料は別途必要です。

Q. 予約はいつから受け付けていますか？

A. 予約受付開始は2026年4月24日（金）16時です。

Q. どんな付属品が入っていますか？

A. 交換用表情パーツ2種、交換用手首パーツ、腰差し替えパーツ、オルタリング、オルタリングバックル（ドラゴンズネイル）、真魚ちゃん弁当、フライパン、大根が付属します。

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