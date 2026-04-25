記事ポイント IT資産管理の最新動向を共有2026年6月5日に新宿で開催参加無料、定員300名の事前登録制 IT資産管理の最新動向を共有2026年6月5日に新宿で開催参加無料、定員300名の事前登録制

IT資産管理とソフトウェア資産管理の最新情報を集めた専門イベント「ITAM World 2026」が、2026年6月5日に東京・西新宿で開催されます。

クラウド運用やライセンス管理、ランサムウェア対策までを幅広く扱う1日限りの催し。

IT部門や情報システム部門に加え、経営企画、監査、コンプライアンス部門の実務担当者まで対象としています。

IT資産管理評価認定協会「ITAM World 2026」





開催日時：2026年6月5日(金)10:00〜17:00（9:30開場）開催場所：ベルサール新宿グランドコンファレンスセンター 5F住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 ベルサール新宿グランド参加費：無料（事前登録制）定員：300名申込先：

2011年から続く「ITAM World」は、今回で16回目を迎える日本最大級のIT資産管理イベントです。

実務に直結するテーマを1日で追える構成。

IT資産管理の新規導入を検討する組織から、既存体制の見直しや高度化を進めたい担当者まで、幅広い立場に役立つ情報がそろいます。

基調講演

基調講演には、ソフトウェア協会 理事の板東直樹氏が登壇予定です。

テーマは「ランサムウェア対策におけるデバイス管理の重要性」。

板東氏自身の実体験を踏まえ、被害を防止し、影響を最小化するために欠かせないデバイス管理の要点が解説されます。

実務テーマ

SAMACワーキンググループによる活動報告も実施されます。

本音ベースのパネルディスカッションも予定。

会場では、IT資産管理・ソフトウェア資産管理の実務者による議論、クラウド環境でのライセンス管理とコスト管理手法、ITAM／SAM関連ツールやサービスの最新動向が紹介されます。

来場特典

来場者には抽選プレゼントも用意されています。

SAMACが開催する公認ライセンスマネージャー研修や、公認ITAMコンサルタント研修の無償チケットが対象です。

学びを次の実務へつなげやすい特典設計。

IT資産管理の最新知見を一度に整理したい人にとって、足を運ぶ価値のあるイベントです。

会場は東京メトロ丸ノ内線・西新宿エリアに位置するベルサール新宿グランドコンファレンスセンター。

参加は無料ですが、聴講には事前登録が必要です。

IT資産管理の現在地をまとめて確認できる「ITAM World 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. ITAM World 2026の開催日はいつですか？

A. 2026年6月5日(金)に開催され、時間は10:00〜17:00、開場は9:30です。

Q. 参加費はかかりますか？

A. 参加費は無料です。

ただし、事前登録が必要です。

Q. 会場はどこですか？

A. 東京都新宿区西新宿8-17-1 ベルサール新宿グランド5Fのベルサール新宿グランドコンファレンスセンターで開催されます。

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