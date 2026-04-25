2022年の第20代大統領選挙当時、有力な大統領候補だった李在明（イ・ジェミョン）現大統領に対して提起された「暴力団癒着説」の根拠を提供した暴力団員パク・チョルミン被告に対し、警察が誣告の疑いで捜査に着手した。

京畿南部警察庁は24日、李大統領らを虚偽告発した疑いでパク被告に対する捜査に着手したと明らかにした。

パク被告は第20代大統領選挙を控えた2021年、当時京畿道（キョンギド）知事だった李大統領と、城南国際マフィア派出身の実業家イ・ジュンソク元コマトレード代表、「パタヤ殺人事件」の主犯キム被告など7人は密接な関係を持つと主張し、水原地検に告発した。

水原地検は同事件を京畿南部警察庁に移送した。警察はこれを調べた結果、パク被告の主張は事実ではないと結論づけ、むしろパク被告に誣告罪を適用できると判断した。

ただ、警察は同じ時期にこの事案に関連してパク被告が公職選挙法上の虚偽事実公表の疑いで捜査を受けていた点を考慮し、誣告容疑に関する本格的な捜査は保留してきた。

しかし先月、大法院（最高裁）がパク被告と、彼と共に暴力団癒着説を提起したチャン・ヨンハ弁護士に対する有罪判決を確定したことを受け、警察は誣告容疑に対する捜査を再開した。

城南の暴力団「国際マフィア派」の行動隊員だったパク・チョルミン被告の法律代理人を務めていたチャン弁護士は2021年10月、パク被告の言葉を根拠に李大統領が市長在任中に国際マフィア派側に事業の特恵を与える見返りとして約20億ウォン（約2億1600万円）を受け取ったと記者会見などで主張した。

パク被告は2024年8月、公職選挙法違反裁判の控訴審で一審に続いて実刑判決を受けた後、上告を取り下げて同年に刑が確定した。

警察関係者は「これに先立ちパタヤ殺人事件の主犯キム被告が自身を誣告した疑いでパク被告を告発し、これに対する裁判が進行中であるため、現在、警察の捜査はパク被告が水原地検に告発した7人のうちキム被告を除いた残り6人に対する誣告容疑に対して進めている」とし「詳細な捜査内容は明らかにできない」と述べた。