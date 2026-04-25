◇ナ・リーグ ドジャース4−6カブス（2026年4月24日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。今季初の1試合3三振を喫するなど3打数無安打1四球で3試合続けてノーヒット。チームも逆転負けを喫した。

初回の第1打席は相手先発・タイヨンのスイーパーに空振り三振、3回無死一、二塁と好機で迎えた第2打席もチェンジアップにバットが空を切り、空振り三振に終わった。5回の第4打席は四球を選んで12打席ぶりに出塁した。

7回2死一塁の第4打席は相手2番手左腕・ロリソンに対し2ボール2ストライクからの5球目、外角スライダーを見送りボール判定だったが、カブス側が自動投球判定（ABS）チャレンジを要求。判定がストライクに変わり、見逃し三振に倒れた。1試合3三振は今季初となった。

試合後、ロバーツ監督は大谷が復調するのを待つか、打順変更をするのかと問われ「どちらかといえば前者だね。彼が再び良い打撃をすることに賭けます」と調子を取り戻すことに期待を寄せ「代わりに誰を（上位打線に）上げるかという問題もあるし、私は引き続き大谷に賭ける。彼が解決していくでしょう」と自ら乗り越えてくれると信じた。

3三振だったこの日の打撃に関しては「今日は際どい球を見送るなど、規律が良かったと思う」とした上で「ただ、相手も良い球を投げてきた。内容としては良くなっていたと思うが、結果が伴わなかっただけ」とした。