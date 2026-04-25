元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、24日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。同番組の楽屋弁当について“自慢”した。

一茂は関西のテレビ局の楽屋で喫茶店のメニューが頼める計らいに感動したといい「これさ東京のキー局にこの風習ないじゃん。これ結構感動していて、まず打ち合わせの前にお店の方とADさんが来て、『一茂さんどうですか』って。あと他にメークと柿沼（マネジャー）がいるんだけど、3人とも普通に全然頼めて」と語った。

一茂は「もちろん、『ザワつく！』の楽屋もすばらしいものはいつも置いてあると思いますよ」とフォロー。高嶋ちさ子は「そうだよ。うなぎだってあるしね」と語った。

一茂は「『ザワつく！』の楽屋って、これまた僕が自慢することじゃないですよ。テレビ局が自慢することなんですけど、テレビ局が自慢できないので僕が自慢すると、日本で楽屋弁当が一番高いのが『ザワつく！』です」と“自慢”した。石原良純も「今、そうかもね」と共感した。

一茂は「多分ここが一番高いです。だから今後ともね、その分ちゃんと仕事してんのか？と。言われないように頑張りたいなと」と所信表明した。

ちさ子は「そうだそうだ」とヤジを飛ばしながら「くだらないことばっかり言わないように。使えないことばっかり」と注意した。