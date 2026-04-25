またたく間に皿から消えていく 自由が丘で出会ったガリッと心地よいとんかつ体験
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・自由が丘のとんかつ店『とんかつや さとう』です。
パン粉・ラード・豚肉。こだわりの3種の神器が連日笑顔を生み出す
「肉質、パン粉、揚げ油。とんかつは専門職で、中でもその3つにこだわれば目指すとんかつができるんです」（店主・佐藤隆太さん）。
パン粉は「中屋パン粉工場」の一番粗いもの。揚げ油はラード。そして豚肉には脂の甘み、肉の旨みのバランスに優れた青森県の十和田湖高原ポーク桃豚を使用する。
こんがり揚げられたかつをかじれば、パン粉のガリッと心地よい音の後に、スッと歯が通る柔らかな肉から旨みが滲み出る。塩を振れば肉の甘みが増し、ソースをかければご飯が進んで仕方ない。またたく間に皿からかつが消えていく。
上ロースカツ定食1900円
『とんかつや さとう』上ロースカツ定食 1900円 ザクっとしたパン粉の甘み、香ばしさも肉の味わいを引き立てる調味料のひとつ
4年前に開店以来、週末はもちろん平日の行列も大いに納得だ。
ところで、佐藤さんの父親は45年に渡りとんかつ店を営んでいたそうだ。その父が「うまいなと笑顔になった後、少し悔しそうな表情を浮かべたんです。この味が認められた証拠。すごく嬉しかったですね」。自信の味をぜひ。
『とんかつや さとう』店主 佐藤隆太さん
店主：佐藤隆太さん「セットメニューもあるので、いろんな味を楽しんで下さい」
『とんかつや さとう』
自由が丘『とんかつや さとう』
［店名］『とんかつや さとう』
［住所］東京都目黒区緑ヶ丘2-15-16
［電話］03-5726-8874
［営業時間］11時半〜14時、17時半〜20時※売り切れ次第終了
［交通］東急東横線、大井町線自由が丘駅北口から徒歩6分
撮影／西崎進也、取材／編集部
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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。