全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・自由が丘のとんかつ店『とんかつや さとう』です。

パン粉・ラード・豚肉。こだわりの3種の神器が連日笑顔を生み出す

「肉質、パン粉、揚げ油。とんかつは専門職で、中でもその3つにこだわれば目指すとんかつができるんです」（店主・佐藤隆太さん）。

パン粉は「中屋パン粉工場」の一番粗いもの。揚げ油はラード。そして豚肉には脂の甘み、肉の旨みのバランスに優れた青森県の十和田湖高原ポーク桃豚を使用する。

こんがり揚げられたかつをかじれば、パン粉のガリッと心地よい音の後に、スッと歯が通る柔らかな肉から旨みが滲み出る。塩を振れば肉の甘みが増し、ソースをかければご飯が進んで仕方ない。またたく間に皿からかつが消えていく。

上ロースカツ定食1900円

『とんかつや さとう』上ロースカツ定食 1900円 ザクっとしたパン粉の甘み、香ばしさも肉の味わいを引き立てる調味料のひとつ

4年前に開店以来、週末はもちろん平日の行列も大いに納得だ。

ところで、佐藤さんの父親は45年に渡りとんかつ店を営んでいたそうだ。その父が「うまいなと笑顔になった後、少し悔しそうな表情を浮かべたんです。この味が認められた証拠。すごく嬉しかったですね」。自信の味をぜひ。

『とんかつや さとう』店主 佐藤隆太さん

店主：佐藤隆太さん「セットメニューもあるので、いろんな味を楽しんで下さい」

『とんかつや さとう』

自由が丘『とんかつや さとう』

［店名］『とんかつや さとう』

［住所］東京都目黒区緑ヶ丘2-15-16

［電話］03-5726-8874

［営業時間］11時半〜14時、17時半〜20時※売り切れ次第終了

［交通］東急東横線、大井町線自由が丘駅北口から徒歩6分

撮影／西崎進也、取材／編集部

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ヒレカツの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『とんかつや さとう』の「上ロースカツ定食」がコレ！ザクっとしたパン粉の甘みと香ばしさが特徴（6枚）