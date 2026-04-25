アトレティコ、ウルブスのJ・ゴメス獲得へクラブ間交渉 マンUとアーセナルも関心か
アトレティコ・マドリードが、ウルヴァーハンプトン（ウルブス）に所属するブラジル代表MFジョアン・ゴメスの獲得に動いているようだ。24日、イギリスメディア『talkSPORT』が伝えている。
現在25歳のJ・ゴメスは、2023年1月に母国ブラジルの名門フラメンゴからウルブスに移籍した。ウルブスでは加入してすぐに出場機会を勝ち取り、2022−23シーズンは公式戦11試合に出場。その後もスタメンとして出場し続け、今季は公式戦37試合に出場して1ゴール3アシストを記録している。
報道によると、アトレティコ・マドリードはJ・ゴメスの獲得に向けてウルブスとの交渉を開始したとのこと。一方で、ウルブスはJ・ゴメスを4000万ポンド（約86億円）で売却したい意向だという。また、マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルも同選手に関心を示しているようだ。
なお、アトレティコ・マドリードはアタランタに所属するブラジル代表MFエデルソンの獲得にも動いており、すでに選手側とは合意していると伝えられている。しかし、クラブ間では合意にはまだ達していない。
現在25歳のJ・ゴメスは、2023年1月に母国ブラジルの名門フラメンゴからウルブスに移籍した。ウルブスでは加入してすぐに出場機会を勝ち取り、2022−23シーズンは公式戦11試合に出場。その後もスタメンとして出場し続け、今季は公式戦37試合に出場して1ゴール3アシストを記録している。
なお、アトレティコ・マドリードはアタランタに所属するブラジル代表MFエデルソンの獲得にも動いており、すでに選手側とは合意していると伝えられている。しかし、クラブ間では合意にはまだ達していない。