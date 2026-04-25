【付録】miffyの「ケーキスタンド」が付いてくる！ 予約必須の『MonoMaster 2026年7月号増刊』は5月25日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMaster 2026年7月号増刊』（宝島社）の「miffyデザイン アフタヌーンティー用ケーキスタンド」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月25日に発売される『MonoMaster 2026年7月号増刊』（税込2130円）。付録として、「miffyデザイン アフタヌーンティー用ケーキスタンド」が付いてきます。
自宅で本格的なアフタヌーンティーを楽しめる、ミッフィーデザインの2段式ケーキスタンドが登場です。直径約15cmのカラー皿が2枚セットになっており、それぞれ異なるイラストが描かれているのがファンにはたまらないポイント。スイーツやサンドイッチを盛り付けるだけで、いつものティータイムがぐっと華やかになります。
スタンド部分は折りたたみ式を採用しているため、使用しないときはコンパクトに収納できるのが大きな魅力です。お皿は取り外して洗うことができるので、衛生面でも安心して使い続けることができます。パーティーシーンはもちろん、自分へのご褒美タイムにもぴったりの、デザイン性と機能性を兼ね備えた付録です。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります(文:All About ニュース編集部)
『MonoMaster 2026年7月号増刊』の「miffyデザイン アフタヌーンティー用ケーキスタンド」が見逃せない！
宝島社から5月25日に発売される『MonoMaster 2026年7月号増刊』（税込2130円）。付録として、「miffyデザイン アフタヌーンティー用ケーキスタンド」が付いてきます。
おうちで手軽に“ヌン活”！ ミッフィーの可愛いケーキスタンド
自宅で本格的なアフタヌーンティーを楽しめる、ミッフィーデザインの2段式ケーキスタンドが登場です。直径約15cmのカラー皿が2枚セットになっており、それぞれ異なるイラストが描かれているのがファンにはたまらないポイント。スイーツやサンドイッチを盛り付けるだけで、いつものティータイムがぐっと華やかになります。
折りたたみ式で収納もスマート！ 実用性抜群のアイテム
スタンド部分は折りたたみ式を採用しているため、使用しないときはコンパクトに収納できるのが大きな魅力です。お皿は取り外して洗うことができるので、衛生面でも安心して使い続けることができます。パーティーシーンはもちろん、自分へのご褒美タイムにもぴったりの、デザイン性と機能性を兼ね備えた付録です。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります(文:All About ニュース編集部)