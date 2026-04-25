【脳トレ】解けると快感！ 「450÷5」を暗算5秒で解く方法は？ ヒントは「×2÷10」
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
450を5で割る計算ですが、ある工夫をすれば筆算いらずで答えにたどり着けます。1分以内に正解を導き出せるか、ぜひ挑戦してみてください！
450 ÷ 5 = □
ヒント：「5で割る」という計算は、「2を掛けてから10で割る」のと全く同じ結果になりますよ！
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▼解説
「5で割る」計算を素早く行うには、式を「× 2 ÷ 10」と変換して考えるのが近道です。
450 ÷ 5 の計算方法：
1. まず、450を2倍にする（ 450 × 2 = 900 ）
2. 次に、出てきた数字を10で割る、つまり末尾の「0」を1つ消す（ 900 ÷ 10 = 90 ）
3. 答えは 90 となる
このように、一見面倒な割り算も視点を変えて計算しやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。筆算をするよりも早く、すっきりと計算を終えることができますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
450を5で割る計算ですが、ある工夫をすれば筆算いらずで答えにたどり着けます。1分以内に正解を導き出せるか、ぜひ挑戦してみてください！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
450 ÷ 5 = □
ヒント：「5で割る」という計算は、「2を掛けてから10で割る」のと全く同じ結果になりますよ！
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正解：90正解は「90」でした。
▼解説
「5で割る」計算を素早く行うには、式を「× 2 ÷ 10」と変換して考えるのが近道です。
450 ÷ 5 の計算方法：
1. まず、450を2倍にする（ 450 × 2 = 900 ）
2. 次に、出てきた数字を10で割る、つまり末尾の「0」を1つ消す（ 900 ÷ 10 = 90 ）
3. 答えは 90 となる
このように、一見面倒な割り算も視点を変えて計算しやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。筆算をするよりも早く、すっきりと計算を終えることができますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)