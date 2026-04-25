BSテレ東ドラマ「ワカコ酒」シリーズのアベちゃん役で知られる女優・渡部瑞貴（37）が25日、自身のインスタグラムを更新。結婚と第1子妊娠を公表した。

渡部はインスタグラムに文書を掲載し、「いつも応援してくださる皆様へ 私事で大変恐縮ですが、2024年に結婚した方との間に、この度第一子を授かりました。出産は夏頃を予定しております」と報告。

「ご報告が遅くなってしまいましたが、自身の身体や環境の変化、そして周りの方への影響も大きくなってまいりましたため、このタイミングでお伝えさせて頂きました」と公表の経緯に言及し、「初めてのことで不安もありますが、今まで味わったことのない感動を日々噛み締めています」と胸中をつづった。

そして「これからも、支えてくださる方々、応援してくださる全ての皆様に感謝を忘れず、一つ一つのお仕事やご縁を大切にしてまいります。暖かく見守って頂けますと幸いです」と呼びかけた。

1988年4月30日生まれ、千葉県出身の渡部は、10歳の時にミュージカルでデビューし、ドラマ、映画、舞台など幅広く活躍。BSテレ東ドラマ「ワカコ酒」シリーズでは、主人公の同僚のアベちゃん役としてレギュラー出演している。