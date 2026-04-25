◆米大リーグ ブルージェイズ―ガーディアンズ（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が自身メジャー最長４３０フィート（約１３１・１メートル）４号ソロや、最速打球速度１１２・６マイル（約１８１・２キロ）の左翼フェンス直撃安打と試合を盛り上げた。だが先発シャーザーは３本塁打被弾など２回１／３で７失点ＫＯされた。

メジャー通算２２２勝のベテランは「顔面にパンチを食らったが、唾を吐いて、また立ち向かう。何が悪かったのか見返して、また戦う」と反撃を誓った。３回もたずＫＯされたのは今季３度目で、防御率は９・６４と悪化した。

将来の殿堂入りが確実視される右腕がまたも炎上した。シュニーマンに先頭打者本塁打を浴びた初回は、マルティネスに３ランも許すなど５失点。味方が３点を返すも、３回に再びマルティネスに２ランを浴び、降板した。

大振りせず当ててくるガーディアンズ相手とはいえ、８２球投げて空振りはわずか２個。本来の切れ味を欠いた内容に、シュナイダー監督は「野球の神様が、３５度目の１００奪三振を阻止しようとしているのかもしれない」とコメントした。メジャー通算３５００奪三振にあと「１」と迫っているシャーザーだが、この日は、ことごとくバットに当てられ０三振。空振りを取れなかったことについて問われると「ビデオをじっくりみて分析する」と修正を誓っていた。