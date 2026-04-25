8年前、東京・六本木のマンションで29歳の女性が殺害された事件で、国際手配されていた元交際相手の47歳の男がきょう（25日）、警視庁に逮捕されました。

記者

「8年前の殺人事件の容疑者が、成田空港に到着しました」

殺人の疑いで逮捕されたのは、高橋伸明容疑者（47）です。

高橋容疑者は2018年10月、港区・六本木のマンションの一室で、当時交際していたバレツタ久美さん（当時29）の頭を鉄アレイのようなもので複数回殴るなどして殺害した疑いがもたれています。

取り調べに高橋容疑者は容疑を否認し、「この件について今は何も話すことはありません」と供述しているということです。

警視庁によりますと、高橋容疑者は事件直後にマレーシアに出国。

警視庁に殺人容疑で国際手配されていましたが、その後、マレーシアで現地当局に身柄を拘束されていたということです。

また事件直前には、高橋容疑者がバレツタさんと一緒に現場のマンションに入る様子が防犯カメラに写っていたということです。

警視庁は今後、事件の詳しいいきさつを調べる方針です。