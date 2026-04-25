外装から細部までこだわりが満載！

トヨタの人気ミドルサイズミニバン「ヴォクシー」は、スポーティな仕様が加わり、そのスタイリッシュさに注目が集まっています。優れた燃費性能と相まって、カーライフをより一層楽しめるモデルとなっています。

ヴォクシーは2001年11月、兄弟車である「ノア」と同時に誕生しました。その後、進化を重ね、2022年には最新の4代目モデルが登場しています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「ヴォクシー“GR仕様”」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）

現行モデルには「S-Z」と「S-G」の2つのグレードが設定されており、「S-G」には7人乗りと8人乗りが用意されています。

また、2026年4月10日に一部改良が発表され、5月6日に発売されます。主な改良内容としては、カーボンニュートラル実現に向けたハイブリッド車への統一、フロントまわりや内装、シート表皮のデザイン変更、オプティトロンメーター＋TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの装備（S-Gは7.0インチ、S-Zは12.3インチ）、SNOW EXTRAモードの追加（E-Four車に標準設定）、ボディカラーに新色「ニュートラルブラック」「アーバンロック」の追加などが挙げられます。

標準仕様でも高い完成度を誇るヴォクシーですが、さらに個性や走行性能を高めたいユーザーに向けて用意されているのがGRパーツです。

GRパーツとは、トヨタのモータースポーツブランド「TOYOTA GAZOO Racing」が開発したカスタムパーツで、単なる装飾品ではなく、走行性能や安定性の向上にも寄与します。

ブラックアウトを基調とした個性的なデザインも特徴で、日常のドライブに刺激を与えてくれます。ここでは、走行性能や安定性の向上に貢献する、注目のGRパーツを紹介します。

まず見た目に大きな変化を与える「GRエアロパーツセット」は、GRフロントスポイラー（LED付）、GRサイドスカート、GRリアバンパースポイラー、GRフロントバンパーガーニッシュの4点セットで、塗装済み価格は28万500円（消費税込み、以下同）。単品での購入も可能です。

「GRスポーツサイドバイザー」は、エアロスタビライジングフィンの採用により、走行安定性やステアリング応答性の向上に貢献します。価格は1台分で2万7500円です。

「GR18インチアルミホイール＆タイヤセット」は、18×7.0J、215／45R18（インセット40）のサイズで、ホイールカラーはブラックマイカ。タイヤには「TOYO TIRES TRANPATH mp7」を採用しています。価格は1台分31万6800円で、センターキャップ、バルブ、ブラックナットが含まれます。

「GRドアハンドルプロテクター」は、開閉時に付きやすい傷を防ぎつつ、ドアハンドル周辺にスポーティな印象を与えます。価格は1台分で6600円です。

「GRカーボンナンバーフレーム」は、装着することでクルマの印象を引き締めます。炭素繊維強化プラスチック製で、字光式ナンバープレート装着車を除き装着可能です。フロント用・リア用があり、価格はそれぞれ1万9800円です。

「GRバルブキャップ」はGRロゴ入りで、カラーはブラック。細部にこだわりたい方に適したアイテムです。価格は1台分で3960円です。

「GRロックボルト」も同様に、細部のドレスアップにおすすめで、GRカーボンナンバーフレームとの併用にも適しています。字光式ナンバープレート装着車を除き装着可能で、価格は1台分5500円です。

そのほか、外装パーツ以外にも、ボディ補強パーツでステアリング操作時の車両応答性を向上させる「GRドアスタビライザー＆GRブレースセット」や、メンテナンス用品の「GRモーターオイル」や「GRエアロスタビライジングボディコートシリーズ」、「インジェクタークリーナー」なども用意されています。

GRパーツを装着することで、より上質でスポーティな仕上がりとなり、自分のライフスタイルに合わせたカスタマイズを楽しむことができます。