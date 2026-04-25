鈴木福、15年前の秘蔵写真を公開 名作コンビのなつかしい姿に反響「ぱっと見阿部さんが福さんに見えた」「いい写真すぎる」
俳優の鈴木福が24日、自身のXを更新。2011年にフジテレビ系で放送されたドラマ『マルモのおきて』当時と見られる、共演・阿部サダヲとの写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「いい写真！」名作ドラマで共演した人気俳優と戯れる子役時代の鈴木福
鈴木は、本作で芦田愛菜とともに、阿部演じる独身アラフォー男と共同生活を送る双子を演じた。投稿では「『マルモのおきて』放送開始から15年!!!はやいもんですね！」と時の流れへの感慨をにじませつつ、「昨日は阿部サダヲさんのお誕生日でした！おめでたい!!」と阿部への祝福をつづった。
さらに「なんの写真なんだこれは」とのコメントとともに公開した写真は、まだ幼い鈴木がカツラ姿で刀とピストルを持ち、阿部が切られ役をしている楽しげな1枚。
この投稿に、SNS上では「神すぎる」「ぱっと見阿部さんが福さんに見えた！親子だ、、、」「阿部さんが今の福くんみたいにサラサラヘアー」「マルモのおきて成人ver.が見たいんです！」「いい写真すぎる」「2人ともかわいい」などの声が上がっている。
【写真】「いい写真！」名作ドラマで共演した人気俳優と戯れる子役時代の鈴木福
鈴木は、本作で芦田愛菜とともに、阿部演じる独身アラフォー男と共同生活を送る双子を演じた。投稿では「『マルモのおきて』放送開始から15年!!!はやいもんですね！」と時の流れへの感慨をにじませつつ、「昨日は阿部サダヲさんのお誕生日でした！おめでたい!!」と阿部への祝福をつづった。
この投稿に、SNS上では「神すぎる」「ぱっと見阿部さんが福さんに見えた！親子だ、、、」「阿部さんが今の福くんみたいにサラサラヘアー」「マルモのおきて成人ver.が見たいんです！」「いい写真すぎる」「2人ともかわいい」などの声が上がっている。