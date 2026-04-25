9人組ガールズグループ「TWICE」のMOMO（29）が24日、Instagramを更新。肩紐をずらしたドレス姿に、「肩紐はこれ、わざとなの？」「楽屋で着替えてる途中？」「めちゃスタイル良すぎる」「女神様にしか見えません」など賛否の声が寄せられている。

【映像】MOMO、過去にさまざまな声が寄せられた「街中での奇抜な衣装」

これまでInstagramで、ランジェリーブランド「ヴィクトリアズ・シークレット」のファッションショーでの胸元あらわなオフショットや、アメリカのトーク番組に出演した際の奇抜な衣装のまま雪の積もる街中でポーズを決める写真などを披露し、様々なコメントが集まっていたMOMO。

肩紐がずれたドレス姿のMOMO

2026年4月24日の更新では、メンバーのSANA（29）と共に5月1日公開予定の映画『プラダを着た悪魔2』のジャパンプレミアイベントに登壇。「Miu Miuによるカスタムメイドのドレス」とコメントし、肩紐がずれピンクのインナーが見えるドレス姿を公開している。

この姿に「サナちゃんも、モモりんもすごくキレイ！」「本当にモモさんは赤ドレスがよく似合うんです!!異論は認めません!!」などのコメントの他、「あえての着こなしなんだよね？」「モモのスタイリング、いつもブラジャーすぎる」など、賛否の声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）