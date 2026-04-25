Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、ぴったり衣装で笑顔 反響相次ぐ「目がいっちゃう」
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、25日までに自身のXを更新。ぴったり衣装でのショットを公開した。
【写真】目がいっちゃう…Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、ぴったり衣装で笑顔
三田は「ふぃ今週も#道との遭遇みてくださった皆さんありがとうございました。ここはモネの庭です。スケッチブックでモネの庭書いてみました。右にスライドしてください（嘘です）。わたしが書いた絵は番組をご覧ください」と写真を添えて投稿。
ファンからは「三田ちゃん、すばらしい」「すご！」「目がいっちゃう」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】目がいっちゃう…Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、ぴったり衣装で笑顔
三田は「ふぃ今週も#道との遭遇みてくださった皆さんありがとうございました。ここはモネの庭です。スケッチブックでモネの庭書いてみました。右にスライドしてください（嘘です）。わたしが書いた絵は番組をご覧ください」と写真を添えて投稿。
ファンからは「三田ちゃん、すばらしい」「すご！」「目がいっちゃう」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。