◆米大リーグ ドジャース４―６カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３戦連続無安打に終わった。チームは４点リードの７回に２番手左腕ベシアが３点を失い、８回にトライネンが同点被弾、９回にはスコットが勝ち越し２ランを浴び、悪夢の逆転負けを喫した。

大谷は初回先頭の１打席目はカウント２―２から８０・４マイル（約１２９・３キロ）のスイーパーにタイミングが合わず、バットが空を切って三振。本拠地からはため息が漏れた。また、両軍無得点の３回無死一、二塁の好機で迎えた２打席目。カウント１―２からヘルメットが脱げ落ちるほどの豪快なスイングだったが、バットが空を切った。

打線は３回２死一、二塁からスミスに先制の右翼３ランが飛び出すと、４回にはキム・ヘソンにも適時打が飛び出し、４点を先取し、試合を優位に進めた。

先発シーハンが７回途中４安打１０奪三振、無失点の好投を見せた。だが２番手ベシアが単打と四球で２死一、二塁のピンチを招くと、９番スワンソンに左中間へ痛烈な２点適時二塁打を許し、直後には１番ホーナーにも左前適時打を浴び、一気に１点差。８回には３番手右腕トライネンがブレグマンに同点左翼ソロを浴び、試合は振り出しに戻った。その後も１死一塁で左中間への二塁打を許したが、中継プレーで遊撃キム・ヘソンが素早く、完璧な本塁送球で勝ち越しのホームインを阻止した。

一方、カブスの鈴木誠也外野手は４打数無安打。４戦連発とはならなかった。翌２５日（同２６日）は、佐々木朗希投手が自身２度目のボブルヘッド人形配布デーでマウンドに上がる予定。通算３打数無安打１三振、１四球に抑えている誠也との日本人対決にも注目が集まる。