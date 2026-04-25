◇ナ・リーグ ドジャース4−6カブス（2026年4月24日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。今季初の1試合3三振を喫するなど3打数無安打1四球で3試合続けてノーヒット。チームも逆転負けを喫した。

初回の第1打席は相手先発・タイヨンのスイーパーに空振り三振、3回無死一、二塁と好機で迎えた第2打席もチェンジアップにバットが空を切り、空振り三振に終わった。5回の第4打席は四球を選んで12打席ぶりに出塁した。

7回2死一塁の第4打席は相手2番手左腕・ロリソンに対し2ボール2ストライクからの5球目、外角スライダーを見送りボール判定だったが、カブス側が自動投球判定（ABS）チャレンジを要求。判定がストライクに変わり、見逃し三振に倒れた。1試合3三振は今季初となった。

鈴木誠也との“同学年対決”に注目が集まったが、鈴木も4打数無安打でともにノーヒットに終わった。

チームは3回にスミスの3ランで先制すると、4回にはキム・ヘソンの適時打でリードを4点に広げた。先発・シーハンも6回1/3を4安打1失点10奪三振と力投。ただ、2番手・ベシアが2失点すると、4−3の8回にはトライネンがブレグマンに同点ソロを被弾。9回にはスコットがスワンソンに勝ち越し2ランを浴び、4点のリードを守り切れずに逆転負けを喫した。

試合前の時点で17勝8敗でナ・リーグ西地区でパドレスとともに首位に立っていたが、パ軍はこの日、試合がなかったため敗れたドジャースは2位に転落した。