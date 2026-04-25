◇MLB カブス 6-4 ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースはリリーフ陣が崩れ、カブスに逆転負けを喫しました。

3回にウィル・スミス選手の3号3ランで先制したドジャース。4回にもキム・へソン選手のタイムリーで1点を加え4点をリードし、試合前半を優位に進めます。

投げては先発エメ・シーハン投手が、序盤3イニングをパーフェクトで抑えるなど、6回1/3を球数101球で4被安打、10奪三振とカブス打線を封じます。

しかし7回、1アウト1塁から登板した2番手のアレックス・ベシア投手がピンチを招くと、2本のタイムリーを許し1点差に迫られました。

さらに8回、3番手のブレーク・トライネン投手が先頭打者にソロホームランを浴びて同点に。なおも2アウト1塁からセンターへの2塁打を浴び1塁走者に本塁を狙われますが、ここは守備陣が好中継プレーでホームタッチアウトとし踏ん張ります。

しかし同点の9回、4番手のタナー・スコット投手がレフトへの逆転2ランを浴びて試合をひっくり返されました。

ドジャースはこれで2試合ぶりの黒星。なお「1番・指名打者」で出場した大谷翔平選手は、3打数3三振と快音は響かずも、3回に選んだ四球で3試合ぶりの出塁となりました。

一方のカブスはこれで10連勝。「5番・ライト」で先発出場した鈴木誠也選手は4打数無安打も、守備でホームラン性の当たりをキャッチするなど好プレーを見せています。