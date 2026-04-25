開催：2026.4.25

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 4 - 6 [カブス]

MLBの試合が25日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとカブスが対戦した。

ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するカブスの先発投手はジェームソン・タイヨンで試合は開始した。

3回裏、3番 ウィル・スミス 初球を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでドジャース得点 LAD 3-0 CHC

4回裏、8番 金慧成 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 4-0 CHC

7回表、9番 ダンスビー・スワンソン 2球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでカブス得点 LAD 4-2 CHC、1番 ニコ・ホーナー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 LAD 4-3 CHC

8回表、3番 アレックス・ブレグマン 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでカブス得点 LAD 4-4 CHC

9回表、9番 ダンスビー・スワンソン 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 LAD 4-6 CHC

試合は4対6でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのライアン・ロリソンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はドジャースのタナー・スコットで、ここまで0勝1敗1S。カブスのマーティンにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.237。さらに、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.294となっている。

ここまでドジャースは17勝9敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方カブスは17勝9敗で（ナ・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-25 14:16:37 更新