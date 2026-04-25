優れた国際報道をたたえるボーン・上田記念国際記者賞の特別賞が今年、日本テレビ国際部の坂井英人記者に贈られた。ウクライナを継続的に取材し、戦時下を生きる子どもたちの現実を見つめた「映像の力」が高く評価されたものだ。去年夏、二度目のウクライナ取材で設定したテーマは「平和を知らない子どもたち」だった。

（聞き手 国際部デスク 横島大輔）

■世代で区切らない「平和を知らない子どもたち」

──去年の取材のテーマ「平和を知らない子どもたち」の理由は？

2025年8月から9月にかけて、二度目のウクライナ取材に行けることになりました。そこで、「平和を知らない子どもたち」というテーマで、今のウクライナを生きる子どもたちを描きたいと思ったことの理由の1つは、ウクライナ侵攻が始まる前の年に生まれた息子の存在です。彼がもうすぐ5歳になるんですが、彼がここまで成長してきたその期間、ウクライナではずっと戦争が続いている。

彼と同じ世代、物心がつく前に戦争が始まったウクライナの子どもたちは、戦争のある世界しか知らない。空襲警報、爆発、無人機の飛んでくる音、誰かの死ってものが日常にある世界、それを当たり前として生きてきている。彼らは戦争が長期化していることそのもの、そして、戦争が生み出すこの悲惨な状況ってものの象徴の1つになりうると思いました。

でも実際取材を進める中で、世代で区切るのはあまり意味がないと思ったんです。現地では戦争や戦車が描かれた絵本を好きになってしまった子や、戦死した父親のためにおもちゃのブロックを組み立てて「パパのお墓だよ」と話す子に出会いました。どちらも4歳で、まさに戦争しか知らない世代です。一方で、もっと上の世代の子たちは平和な時代のことを覚えていて、だからこそ、戦争の恐怖がよくわかる。

2024年にハルキウの地下の学校を取材した時に出会った、エバさんという当時9歳の女の子がいるのですが、侵攻開始直後に自宅近くにミサイルが落ちて、お姉さんが怪我をした様子を直接見たことですごくショックを受け、吃音が出るなど心に傷を負いました。2024年は地下の学校に通い、ちょっと落ち着きを取り戻した状態だったのですが、去年の夏、11歳になった彼女を取材した時には、心が安定せず、人間関係の悩みも重なって学校に行けなくなり、オンライン授業の生活に戻ってしまっていたんです。

彼女のケースは、何歳からという世代に関係なく、戦争が全ての子どもたちの心に大きな影を落としていることの証左だと思いました。それに（戦争が続いている）4年間というのは子どもにとってすごく長くて、人生そのものだったり、9歳の子どもにとっても人生の半分ですよね。彼らにとって侵攻が始まる前の生活は遠い過去の幻みたいになっているのではと思うんです。だから、今のウクライナを生きているすべての子どもたちが、「平和を知らない子どもたち」なんじゃないかと思っています。

（当時の放送は以下のリンクから）

https:/youtu.be/V0zFFuZQJU?si=2HuQtZ3IR_0X6EgC

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■戦争が日常となった世界で生きる家族の物語

──そこからNNNドキュメント「ヴィタリーの伝言」につながっていく。コーディネーターであるヴィタリーという人物を主人公に据えることで、何を伝えようとした？

2024年にヴィタリーさんとウクライナの現状を伝えるウェブ連載を始め、それを読んだ横島デスクから彼を主人公にしたドキュメンタリーを提案されたのが制作のきっかけでした。ヴィタリーさんは我々NNNのコーディネーターで、取材のアポを取ったり、現場で通訳をしてくれたりと、彼がいないと成立しないようなすごく優秀なコーディネーターさんです。

と同時に、住んでいた街が戦場になり、一家で街から脱出して避難生活を送ったという、戦争の直接の被害者でもあります。ヴィタリーさんには幼いお子さんが2人いて、戦争の中で子育てが続いていく。空襲警報が鳴り、学校の授業が中断して…。この繰り返しの中で子どもが成長していく。

戦争がある日突然やってくるとはどういうことなのか、そして、戦争が日常となった世界を生きるとはどういうことなのかっていうことを、彼の視点に絞って描き、視聴者の人に感じてもらえればすごく意義があると思いました。愛する家族との穏やかな生活がある日突然壊され、そこから1度も平和な日々が帰ってこないというウクライナの人々の姿を見せることで、日本の人にとって平和がいかに大切か、いかにもろいものかを伝えたかったんです。

そして、彼の4年間を映像化するため、過去にウクライナに入ったNNN取材班の映像を調べ直したところ、ロシア軍が撤退したばかりの故郷に入るヴィタリーさんに密着した2022年の映像が残されていました。それは、「いつかドキュメントになるかも」と、当時の取材班が放送のめどもないままに撮影した素材で、私は過去からのバトンを受け取ったと感じました。他にも多くの人の思いと協力、そして何よりもヴィタリーさん自身の「ウクライナのことを知って欲しい」という切実な願いが合わさって「ヴィタリーの伝言」は完成しました。

──映像が持つ力について、どう考えている？

映像は、限定的ですが、時間と空間の追体験ができるメディアだと思います。「限定的」とは、レンズを通した限られた範囲しか映せないという意味もあるし、どうしてもそこに撮影した人、私たち取材者の目線が入ってしまうという意味もあります。でもやはり、映像にはそれでしか伝えられないその場の空気感、臨場感があると思います。この限定的だけれども強力な力は、その場にいる人への共感を生み、思いをはせるきっかけにもなるかもしれない。映像の受け手である視聴者も、そこに作り手・取材者の意図が込められていることは理解した上で、過去のある時点、ウクライナのある場所で実際に起きたことを映像を通して体験してほしいと思います。

■ウクライナの人々に思いはせるきっかけに

──今、戦争が次から次に起き、ウクライナの人々は自分たちの関心が薄れていくという心情かもしれない。この中で今回のドキュメンタリーの意味はどう考える？

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侵攻開始から4年が経ち、我々の責任でもありますが、ウクライナのニュースは減るし、あっても政治の動きが多くなりがちになっています。でも、私たちがウクライナのニュースをやれなかった日でも、ウクライナでは空襲があって誰かが亡くなってる。それがこの4年間続いているということを常に心のどこかに留めておきたいですし、今回のドキュメンタリーを見た人が彼らに思いをはせる、そういうきっかけにしてほしいという思いでいます。

ボーン・上田記念国際記者賞の特別賞受賞を受け、坂井記者がディレクターを担当したNNNドキュメント「ヴィタリーの伝言 ウクライナ侵攻4年間の記録」（今年2月放送）が新たな映像を追加して26日（日）深夜に再放送される。