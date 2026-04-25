フィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが25日、「チームジャパン応援感謝パレード」で、リフトを披露。会場をわかせました。

ミラノ・コルティナ冬季オリンピックでは、ペアで日本史上初となる金メダルを獲得。「りくりゅう」の名をとどろかせました。

パレードの最中では、「ゆなすみ」こと長岡柚奈選手、森口澄士選手とともにリフトを披露。オリンピックでは、競技以外にも表彰式でリフトをみせるなど、“木原運送”と話題を集めましたが、ファンの前で披露して沿道から大歓声が飛びました。

今月には現役引退を発表。会場内では、チームジャパンの応援リーダー松岡修造さんから今の心境を聞かれ、木原選手は「もう、すべてやり切った思いなので、後悔はありません」と胸を張ります。「本当に期間中、たくさんの応援をいただき、ありがとうございました。これからもプロとして活動していきますので、応援よろしくお願い致します」と今後について触れました。

9歳下の相方である三浦さんは、「私にとっては木原龍一くんが一番のパートナーだと思っているので」と話すと、会場から大歓声。三浦さんは照れた様子で思わず持っていた日本の旗で顔を隠しました。

改めて、木原さんは「なかなか注目していただくのは難しかったと思うんですけれど、オリンピックでたくさんの方々にみてもらってうれしい。日本がペア大国となっていけるように頑張っていきたい」、三浦さんは、「私たちは変わりません。いままで通りりくりゅうで歩いて行きます」と決意し、ここでもリフトを披露してみせました。