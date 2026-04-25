「ドジャース４−６カブス」（２４日、ロサンゼルス）

ドジャースが八回に同点に追いつかれた。３番手のトライネンがブレグマンに痛恨の同点ソロを被弾した。

本拠地が騒然となった。トライネンがブレグマンに投じた２球目、外角スイーパーを完璧にはじきかえされると打球は左翼席に飛び込んだ。まさかの同点ソロにスタンドはざわつき、ダイヤモンドを一周するブレグマンにブーイングを送った。

トライネンは前回登板の１９日・ロッキーズ戦でも３失点を喫しており、２試合連続の背信投球。今季は開幕から抜群の安定感を誇っていたが、思わぬ展開となった。

七回にはベシアがパヘズの捕球ミスもあり、３点を失った。守護神・ディアスが右肘手術で離脱して以降、救援陣にひずみが生じているドジャース。この日も最大４点リードを守れずに追いつかれてしまった。

トライネンはその後、ハップに安打を浴びた。バレステロスの左中間二塁打でハップが一気にホームを目指すも、中継のキム・ヘソンが好返球で勝ち越しを阻止。ケリーを見逃し三振に仕留めてピンチを脱した。

しかし九回、スコットがスワンソンに痛恨の勝ち越し２ランを被弾。終盤３イニングで喫した６失点で試合をひっくり返される苦しい展開となり、連勝を逃した。