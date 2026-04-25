ジュニアの5人組「ACEes」の浮所飛貴（24）が24日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）にゲスト出演。趣味を明かし共演者をざわつかせた。

この日共演のビビる大木、MC有田に芸能界で生き残るためのアドバイスを求めた浮所。大木は「武田鉄矢さんの話でもいい？」と武田が以前ラジオで「5つの枝を持て」自分を幹として5つの枝が必要だと説いていたと紹介。

これを受け有田はプロレス、サウナ、ラーメン、ゴルフ、音楽と仕事につながっている趣味を列挙。浮所は趣味を5つ聞かれ「乗馬、テニス、バイオリン、歌、語学勉強。こんなところですかね」とあっさり並べ、有田を「いや、お前マジか！？」と驚かせた。

続けて有田は「乗馬？テニス？バイオリン？ここらへん続いてるからもうびっくりしなくなってくるから、乗馬、バイオリンの後に1回キャバクラ入れとこうよ」と珍アドバイス。浮所は「行ってない！」と否定しながらも悪ノリに付き合い「乗馬、テニス、バイオリン、キャバクラ、語学習得」。有田を「いいね！」と笑わせた。