第一線研究者に学ぶ修復理論！ セリスタ「抗疲労∞抗老化トータルリペアプロジェクト」

記事ポイント 医療従事者向け無料Zoomセミナー「抗疲労∞抗老化トータルリペアプロジェクト」を開催開催は2026年5月24日(日)10:00〜12:00、定員1,000人、配布用PDFテキストは1,500円税込抗疲労と抗老化の共通メカニズムや修復エネルギーの考え方を学べる内容 医療従事者向け無料Zoomセミナー「抗疲労∞抗老化トータルリペアプロジェクト」を開催開催は2026年5月24日(日)10:00〜12:00、定員1,000人、配布用PDFテキストは1,500円税込抗疲労と抗老化の共通メカニズムや修復エネルギーの考え方を学べる内容

医師・歯科医師・薬剤師などの医療従事者に向けた無料オンラインセミナーの開催情報。

2026年5月24日(日)の朝10時から、渡辺 恭良先生が登壇する2時間のプログラムです。

セリスタ「抗疲労∞抗老化トータルリペアプロジェクト」





番組名：『Sunday Wellness Breeze』Season 34 Stage 6開催日時：2026年5月24日(日) 10:00〜12:00開催形式：Zoomオンラインセミナー参加費：無料、配布用PDFテキストは1,500円税込対象：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定定員：1,000人企画・主催：セリスタ株式会社

テーマは「抗疲労∞抗老化トータルリペアプロジェクト」で、抗疲労と抗老化を横断しながら修復の考え方を学べます。

参加対象は医療従事者に限定。

一般の方は参加できず、医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者のみが申し込み可能です。

学習ポイント

講義で扱うのは、抗疲労と抗老化のメカニズムの共通点、トータルリペア・コンセプト、リペアエネルギー概念などの主要テーマ。

どのように修復が行われるのか、修復の程度をどう計測するのかまで踏み込んだ内容が予定されています。

「抗疲労∞抗老化」「トータルリペア」「修復エネルギー」「トータルリペアメニュー」といった切り口を軸に、知見を整理できるプログラムです。

講師プロフィール

講師：渡辺 恭良 先生 / Dr. Yasuyoshi Watanabe所属：神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授役職：日本疲労学会 理事長役職：Integrated Health Science株式会社 代表取締役CEO原著英語論文：528報国内外特許出願：97件h-index：81

長年にわたり疲労や分子イメージング分野をけん引してきた研究者。

京都大学医学部卒業後、理化学研究所や大阪市立大学大学院医学研究科などで研究と教育に携わり、2023年からは神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科の特命教授を務めています。

1987年と2007年のエルウイン・フォン・ベルツ賞、2010年の文部科学大臣表彰科学技術賞受賞に加え、多数の研究費獲得実績も公表されています。

参加方法

申込方法：Zoom登録フォームから事前登録登録URL：オープニング：10:00講演開始：10:20エンディング：12:00

朝の時間帯に組まれており、オンラインで参加しやすいスケジュールです。

10:00のオープニング後、10:20から講演が始まり、12:00に終了する流れです。

定員は1,000人で、配布用PDFテキストを希望する場合は1,500円税込で申し込めます。

抗疲労と抗老化を結ぶ考え方を、2時間で集中的に学べるオンラインセミナーです。

登壇者の研究実績と扱うテーマの幅から、日々の臨床やヘルスケアに携わる医療従事者にとって学びの多い2時間です。

参加は医療従事者限定で、Zoom登録フォームから事前申し込みできます。

セリスタが開催する「抗疲労∞抗老化トータルリペアプロジェクト」の紹介でした。

よくある質問

Q. セミナーはいつ開催されますか？

A. 2026年5月24日(日)の10:00〜12:00に開催されます。

Q. 参加できるのはどのような人ですか？

A. 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者が対象で、一般の方は参加できません。

Q. 参加費はかかりますか？

A. セミナー参加費は無料で、配布用PDFテキストのみ1,500円税込です。

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