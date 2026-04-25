世界へ挑む夢舞台！ 横浜国際映画祭「トラヴィス・ペイン ダンスコンテスト」

記事ポイント トラヴィス・ペイン氏が主催・審査を務めるダンスコンテストを横浜で開催優勝チームには賞金50万円とロサンゼルス招待を用意世界的ダンサーや豪華ゲストが集う無料観覧イベント トラヴィス・ペイン氏が主催・審査を務めるダンスコンテストを横浜で開催優勝チームには賞金50万円とロサンゼルス招待を用意世界的ダンサーや豪華ゲストが集う無料観覧イベント

マイケル・ジャクソン作品の振付や演出で知られるトラヴィス・ペイン氏が、自ら主催・審査を務めるダンスコンテストを横浜で開催。

レッドカーペットを歩いてステージへ向かう華やかな演出と、世界へつながる特典を備えた特別な舞台です。

横浜国際映画祭「トラヴィス・ペイン ダンスコンテスト」





名称：横浜国際映画祭トラヴィスペインダンスコンテスト開催日程：2026年5月3日(日)会場：赤レンガパーク（神奈川県横浜市中区新港1-1）主催：トラヴィスペインダンスコンテスト実行委員優勝特典：賞金50万円＆ロサンゼルス招待キッズ部門優勝特典：50万円＆トラヴィスペインスペシャルWS観覧：無料（座席は有料）公式サイト：公式Instagram：@yiff_tp_danceproject座席販売ページ：

会場となる赤レンガパークに、世界基準のダンサーたちが集う一日。

「すべてのダンサーにとって夢のある機会をつくりたい」という思いから始まった企画で、出場選手はレッドカーペットを歩き、特別感のあるステージへ進みます。

優勝チームには賞金50万円に加え、エンターテインメントの本場であるロサンゼルスへの招待を用意。

横浜から世界へ視線が伸びる、スケールの大きなコンテストです。

レッドカーペット演出





観客の視線を集める真っ赤なカーペットと、大舞台へ高揚感を運ぶ導線。

ステージへ向かうまでの時間そのものが見せ場となり、挑戦の瞬間をよりドラマチックに彩ります。

審査員陣





トラヴィス・ペイン：本コンテスト主催。マイケル・ジャクソン「THIS IS IT」などの振付・演出を担当RUU：世界大会「World of Dance FINAL」2連覇。トップアーティストの演出も手がけるKYOKA：「Juste Debout World Final」日本人初優勝のストリートダンサー小山銀次郎：SNS総フォロワー数900万人超のインフルエンサー

世界的スターのステージを支えてきた視点と、競技シーン最前線の審美眼がそろう顔ぶれ。

ジャンルの異なる審査員が集結することで、テクニック、表現力、発信力まで多角的に見つめるコンテストになっています。

スペシャルゲスト





Fabulous Sisters：世界を2度制覇したスーパーダンスクルーDISCYU・Travis Payne：日本最高峰のMJトリビュートチームとトラヴィス氏によるコラボSEGA SAMMY LUX：プロダンスリーグ「D.LEAGUE」でも活躍する表現集団MC：FISHBOY

力強いシンクロ、切れ味のあるムーブ、会場の空気を押し上げるライブ感。

コンテスト本編に加え、ゲストパフォーマンスでも濃密なダンス体験を味わえる構成です。

主催者プロフィール





MTV Video Music Awardsで最優秀振付賞を3度受賞し、エミー賞にも2度ノミネートされたレジェンド。

映画『THIS IS IT』ではアソシエイト・ディレクター、プロデューサー、振付師を務め、マイケルとジャネット・ジャクソンによる「Scream」の共同振付も担当します。

さらに、レディー・ガガ、ビヨンセ、マドンナ、G-DRAGONら世界のトップスターに携わり、日本では「Travis Japan」の共同設立にも参加。

今回のコンテストは、その豊富なキャリアを持つ本人が横浜で直接見届ける貴重な機会です。

世界的振付師が審査し、華やかなゲストも集うダンスイベント。

観覧は無料で、赤レンガパークならではの開放感の中でステージを見守れます。

賞金50万円とロサンゼルス招待という大きな夢がかかった点も、出場者にとって見逃せない要素。

横浜国際映画祭「トラヴィス・ペイン ダンスコンテスト」の紹介でした。

よくある質問

Q. トラヴィス・ペイン ダンスコンテストはいつ開催されますか？

A. 2026年5月3日(日)に開催されます。

会場は神奈川県横浜市中区新港1-1の赤レンガパークです。

Q. 観覧には料金がかかりますか？

A. 観覧は無料です。ただし、座席は有料です。詳細は案内ページ「



Q. 優勝特典は何ですか？

A. 優勝チームには賞金50万円とロサンゼルス招待が贈られます。キッズ部門は賞金50万円とトラヴィスペインスペシャルWSです。

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