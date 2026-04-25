俳優・一ノ瀬颯が２５日、５年にわたってレギュラーを務めたＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）を涙で卒業した。最後のあいさつでは「家族でしかない」というブランチファミリーへの感謝を語り、目を真っ赤に腫らした。

２０２１年４月から出演してきた一ノ瀬は、午後に放送された「トレンド部」のコーナーで卒業を発表。藤森慎吾、「ニッチェ」の２人と軽井沢でロケした様子が放送され、冒頭で一ノ瀬は「本日、一ノ瀬颯は、王様のブランチを卒業いたします」と報告。藤森とサウナで語り合うと涙をこらえきれなかった。ロケの最後には、藤森とともに、「オリエンタルラジオ」のネタ「武勇伝」をノリノリで披露した。

放送のラストで、出演者が一列に並んだ。司会の佐藤栞里は「先ほど本人から発表がありましたが、颯くんが卒業することになりました」と改めて報告。一ノ瀬は既に目が真っ赤。「まずは、今までありがとうございました。あの、芸能…」と言葉を詰まらせる。「芸能を始めて２年目くらいにブランチのご縁をいただいて。はじめは生放送に緊張して、右も左も分からない状況から、生放送でも堂々とスベることができるように…」と言うと、スタジオ一同は爆笑した。

ブランチファミリーに関しては「家族でしかなくて」と共演者に感謝。「これからは、いち視聴者としてとは僕は言わないですけど、ブランチファミリーとしてこれからもテレビ越しに見て、お邪魔できる時にはお邪魔して…また来てやるぜ！」と言いながら目を腫らし、何度も鼻をすすった。佐藤から花束を贈られて最後の出演を終えた。